Nogometaši Krke zmagali, a ostali v drugi ligi

3.6.2021 | 07:30

Koper/Novo mesto - Nogometaši Kopra so na povratni tekmi kvalifikacij za obstanek oziroma preboj v Prvo ligo Telekom Slovenije izgubili proti novomeški Krki z 2:3 (0:2), a si vseeno zagotovili igranje v prvoligaški konkurenci tudi v prihodnji sezoni. Prvo tekmo so Koprčani namreč dobili z 2:0.

* Stadion Bonifika, gledalcev 400, sodniki: Sagrković, Kovačič, Kasapović.

* Strelci: 0:1 Dušak (27.), 0:2 Dušak (44.), 0:3 Parris (62.), 1:3 Juffo (74.), 2:3 Jelić Balta (84.).

* Koper: Adam, Mittendorfer, Rajčević, Viler, Palčič (od 46. Mišić), Dodlek (od 78. Vekić), Jelić Balta, Caimacov, Vršič (od 46. Juffo), Stevanović (od 72. Pejić), Mulahusejnović (od 88. Žužek).

* Krka: Razum, Vrandečič, Ejup, Parris (od 84. I. Brekalo), Vešner Tičić, Dušak, Vidmar (od 67. Hrka), Doumbia, Kambič, Jašaragić (od 70. Marcius), Kastrevec.

* Rumeni kartoni: Mulahusejnović, Stevanović, Vekić, Adam; Kastrevec, Hrka.

* Rdeči karton: /.

Potem ko je Koper na prvi tekmi prišel do lepe prednosti, je marsikdo mislil, da bo povratna tekma zgolj formalnost. Toda Dolenjci so se pokazali za precej trši oreh od pričakovanj, tako da so si rumeno-modri šele v zadnjih minutah povratnega obračuna priigrali obstanek v prvi ligi.

Krka, ki je bila del prvoligaške karavane v sezonah 1992/93 in 1993/94 ter nato še med letom 2013 in 2016, je v želji po hitrem zadetku pokazala nekaj odločnosti, a ne dovolj konkretnosti. Prvo nevarno akcijo so namreč izpeljali Koprčani v 13. minuti, ko je v bližini gola Matej Palčič zgrešil cilj.

V 15. minuti in 16. minuti so vendarle zagrozili tudi Novomeščani, predvsem z močnim nizkim strelom Mihe Vidmarja je imel nekaj dela David Adam v vratih Kopra. Na drugi strani je Nardin Mulahusejnović zadel vratnico po kotu z leve strani, le malce zatem pa so novo priložnost zapravili tudi Dolenjci, ko se je žoga skotalila malce mimo vrat.

Je pa Krka prišla znova v igro v 27. minuti, ko je po kotu z leve strani s strelom z glavo zadel Marko Dušak. Koprčani pa so bili spet nevarni v 43. minuti, na mestu pa je bil Krkin vratar. V 44. minuti pa so Novomeščani izničili prednost Kopra s prve tekme, po kotu z desne strani je iz bližine z volejem zadel spet Dušak.

V drugem polčasu je prvi nase opozoril Luka Vešner Tičić, ki je v 53. minuti zgrešil cilj s strelom malce z leve strani, v 61. minuti pa je na drugi strani s 17 metrov prav tako zgrešil Mihail Caimacov.

V 61. minuti pa so se znova veselili Novomeščani, po podaji z leve strani je žoga nekako prišla do osamljenega Kaheema Parrisa, ki je žogo poslal v mrežo za 3:0. V 74. minuti so Koprčani zmanjšali zaostanek. Caimacov je padel v kazenskem prostoru, nakar je sledila najstrožja kazen. Mulahusejnovićev strel z bele pike je Krkin vratar obranil, odbito žogo pa je nato v mrežo pospravil Victor Juffo.

Toda Koper je za obstanek v ligi potreboval še en zadetek, zaradi česar je prevzel pobudo, dosegel pa ga je v 84. minuti, potem ko je po kotu z desne strani z glavo zadel Ivan Borna Jelić Balta. Že v sodniškem dodatku je Adam obranil strel Matica Marciusa in tako ohranil Koprčane v prvi ligi.

STA; M. K.