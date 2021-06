Vlada podaljšala nekatere protikoronske ukrepe; tudi nekaj sprostitev

3.6.2021 | 08:10

Maske še vedno ... (Profimedia)

Ljubljana - Vlada je podaljšala veljavnost protikoronskih omejitvenih ukrepov glede zbiranja ljudi, delovanja šol vožnje, nošnje mask in razkuževanja rok ter glede obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Poleg tega je nekoliko spremenila odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode.

Vlada je na podlagi mnenja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje sklenila, da se do 13. junija podaljša veljavnost ukrepov iz odlokov, ki so bili izdani na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer ostaja vsebina odlokov nespremenjena.

Tako se za sedem dni podaljšuje veljavnost odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi, o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom ter o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

To pomeni, da še zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih še naprej ne bo številčno omejeno, ampak glede na površino, to je ena oseba na 10 kvadratnih metrov oz. več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Prav tako se podaljšuje obveznost nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ter tudi na odprtih javnih prostorih, če ni možno vzdrževati dvometrske medsebojne razdalje. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola.

Za šole vožnje in pripadajoča izobraževanja pa velja, da se morajo inštruktorji in tudi učenci redno testirati na okužbo z novim koronavirusom, razen če so cepljeni proti covidu-19 ali so koronavirusno bolezen preboleli in od tega ni minilo pol leta.

Vlada je prav tako podaljšala veljavnost odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode, odlok pa je tudi dopolnila z opredelitvijo, koliko oseb lahko v zaprtih prostorih ali na prostem kolektivno uresničuje versko svobodo.

Odslej bo lahko v zaprtem prostoru in na odprti površini, kjer se za kolektivno uresničevanje verske svobode uporabljajo tudi fiksni sedeži, zasedenih do 50 odstotkov razpoložljivih sedišč. Ob tem bo morala biti zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra, razen med člani skupnega gospodinjstva. Tam, kjer sedišč ni ali pa so ta postavljena, pa bo morala biti med udeleženci oziroma postavljenimi sedišči zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva, so sporočili iz Ukoma.

Število udeležencev v zaprtih prostorih in na prostem je sicer po njihovih opozorilih še vedno omejeno na eno osebo na 10 kvadratnih metrov oziroma več oseb iz skupnega gospodinjstva.

Z novelo odloka, ki začne veljati dan po objavi v uradnem listu, se podaljšuje veljavnost odloka do vključno 13. junija.

Vlada s ponedeljkom sprošča ukrepe v nekaterih dejavnostih

Vlada je s ponedeljkom sprostila ukrepe na področju izvajanja dimnikarskih storitev, gradbenih del in kongresne dejavnosti. Zrahljala je omejitve pri ponujanju nastanitev in predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih. Ukinila je prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo s ponedeljkom dovoljeno izvajanje kongresne dejavnosti ob pogoju, da zaposleni in potrošniki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Manjše bodo omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 odstotkov zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe.

Novost je dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Ta pogoj morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Zasedenost razpoložljivih zmogljivosti je omejena na 75 odstotkov.

Trgovski centri bodo morali po novem na posamezno stranko zagotavljati 10 kvadratnih metrov, in ne več 20 kvadratnih metrov.

STA; M. K: