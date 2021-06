Zaživel salon pohištva iz druge roke

3.6.2021 | 14:30

Krško - Zavod Knof, družba Kostak in krška občina so na Cesti krških žrtev v Krškem včeraj uradno odprli Salon - pohištvo s karakterjem oz. salon pohištva vnovične rabe. Projekt je sad sodelovanja komunalnega podjetja Kostak in krožnega laboratorija Knof in prinaša sistemske rešitve na področju izbiranja ter vnovične uporabe predmetov iz kosovnih odpadkov.

Vodja projektov in trženja Polona Hrovat Mavsar je ob uradnem odprtju povedala, da Salon - pohištvo s karakterjem ponuja pohištvu, ki so se ga lastniki naveličali ali so ga zavrgli zaradi manjših poškodb, novo priložnost.

Pohištvo v delavnicah Knofa očistijo, prenovijo ali "apciklirajo". To se v salonu lahko spet pokaže v svoji najboljši luči in najde novega lastnika. Strankam ponujajo tudi popravilo in prenovo pohištva. Z vsem tem prispevajo k podaljševanju življenjske dobe izdelkov, potrošnike pa hkrati seznanjajo s pomenom krožnega gospodarstva in trajnosti, je dodala.

Sicer pa ustvarjajo tudi nova, zelena delovna mesta, s poudarkom na zaposlovanju težje zaposljivih. V okviru projekta so zagotovili dve novi delovni mesti, prihodnje leto pa načrtujejo še dve.

Salon pohištva vnovične uporabe deluje v krškem nakupovalnem središču in je del 3000 kvadratnih metrov površine krožnega laboratorija Knof. Pohištvo dobivajo iz različnih virov. V partnerstvu s Kostakom sodelujejo pri zbiranja kosovnega odpada. Njihov vir so tudi donacije pohištva.

Vse več zanimanja za pohištvo iz druge roke

Aprila so dobili 300 kosov oz. 4,6 tone pohištva. Zanimanje za nakup pohištva iz druge roke se vse bolj krepi, tako v lokalnem okolju kot na spletu, je ocenila.

Prizadevali si bodo za navezavo stikov z drugimi občinami in tamkajšnjimi komunalnimi podjetji ter za zagotovitev dodatnih virov rabljenega in nepotrebnega pohištva. Želijo tudi, da bi prišlo do sistemskih spodbud za prodajo rabljenega pohištva oz. do znižanja davka zanj.

Projekt salona pohištva je dobil podporo centra za kreativnost ministrstva za kulturo in Evropskega sklada za regionalni razvoj, je še dejala Hrovat Mavsarjeva.

STA; M. K.