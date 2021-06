Najboljšim v tekmovanju Popri podelili nagrade

3.6.2021 | 10:15

Gimnazija Novo mesto - See with me (foto: arhiv)

ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola - Navijalec povezovalnih trakov (foto: arhiv)

Šempeter pri Gorici - V Primorskem tehnološkem parku (PTP) so včeraj podelili priznanja in nagrade zmagovalcem v tekmovanju Popri. Letos so ga prvič pripravili na mednarodni ravni, tekmovali so v kategorijah osnovnošolcev, dijakov in mladih do 29. leta. Slovenski zmagovalci pa so bili uspešni tudi mednarodno.

"Veliko smo se morali naučiti tudi sami, saj je letošnje tekmovanje potekalo v posebnih okoliščinah zaradi epidemije, sedaj pa nam bodo zagotovo prišla prav. Bali smo se sicer, da bodo mladi zaradi dela preko spleta izgubili motivacijo, vendar je bilo prijav še nekoliko več kot preteklo leto," je po podelitvi povedala direktorica PTP Tanja Kožuh.

Tudi prvo mednarodno tekmovanje, na katerem je poleg Slovenije sodelovalo še osem držav, je bilo po besedah Kožuhove posebna izkušnja, ki jo želijo v prihodnjih tekmovanjih nadgrajevati.

Zmagovalci na nacionalni ravni so prejeli denarne nagrade. Prve tri dijaške ekipe so prejele tudi vstopnico na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad v ZDA, ki ravnokar poteka, drugouvrščena ekipa med študenti in mladimi do 29. let pa je dobila prejeli vavčer za podjetniško usposabljanje Erasmus.

Na mednarodni ravni, na evropskem tekmovanju EUSAIR POPRI Youth, je med študenti zmagal Blaž Novšak iz Šolskega centra Novo mesto, med mladimi do 29. leta pa je bila po mnenju mednarodne žirije najboljša ekipa iz Severne Makedonije.

Na predizbore, ki so jih organizirali Primorski tehnološki park, Saša inkubator, Tehnološki park Ljubljana in Podjetniški inkubator Podbreznik, se je uvrstilo 76 skupin, na zaključni del tekmovanja pa se je uspelo prebiti 36 ekipam.

Zmagovalci so povedali, da se za marsikatero rešitev ali izdelek že zanimajo obstoječa domača in celo tuja podjetja. Nekateri pa, čeprav so stari šele 13 ali 14 let, že razmišljajo o ustanovitvi lastnega podjetja.

V kategoriji osnovnih šol sta zmagala Rok Cigoj in David Košir iz OŠ Dobravlje za napravo SATAR, ki čebelarjem pomaga pri žičenju satnikov. Drugo mesto so osvojili Tisa Princes Ledinek, Vida Furlan in Rok Kopatin iz OŠ Draga Bajca Vipava za BiPar, ki "rešuje problem izgubljenih nogavic", saj je mogoče z BiParom nogavice v paru oprati, posušiti in tudi zložiti. Tretje mesto so osvojile Tajda Adrović Flisar, Sara Vdovč in Alina Učakar iz OŠ Frana Albrehta Kamnik za BioPurgo, biološki smetnjak in kompostnik v enem za zunanjo uporabo.

V kategoriji dijakov sta zmagala Nik Stanojević in Val Vidmar z Gimnazije Novo mesto za Visus - See with me, pametno napravo, ki slepim in slabovidnim osebam pomaga pri orientaciji. Drugi so bili Neli Štanta, Matic Šinigoj, Hana Vovk in Lovro Saksida z Gimnazije Nova Gorica, ki so razvili spletno stran Pocketlib, ki ponuja virtualno izkušnjo knjižnice. Tretje mesto sta osvojila David Čadež in Miha Lazič iz Šolskega centra Nova Gorica za aplikacijo Alergenko, ki na podlagi skenirane črtne kode pove, ali je izdelek primeren za uporabnika.

V kategoriji študentov je zmagal Blaž Novšak iz Šolskega centra Novo mesto za navijalec povezovalnih trakov. Drugo mesto so osvojili Gal Lindič, Jan Weissenbach, Bian Klančnik in Ožbej Golob z ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko za Gift buddy, mobilno aplikacijo za iskanje osebnih in izvirnih daril. Tretje mesto pa sta osvojili Špela Polajžer in Lucija Beranič za 0,0 šofer, obesek za avtomobilske ključe, ki s svojim napisom in obliko pritegne pozornost tistih, ki ponujajo alkohol mladim.

STA; M. K.