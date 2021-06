Četrti častni občan je dr. Jože Ramovš

3.6.2021 | 09:50

Občinski nagrajenci z županom

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Občina Šentrupert 2. junija praznuje občinski praznik, kajti na ta dan je bila leta 1497 dokončana gotska lepotica in osrednji kulturni spomenik kraja, cerkev sv. Ruperta. Na slovesni prireditvi ob občinskem prazniku so včeraj tudi podelili občinska priznanja.

Naziv častni občan je za posebne zasluge in izjemne dosežke na področju gerontologije in socialnega dela, še posebej na področju razvoja skupin za samopomoč, medgeneracijskih programov za kakovostno starost, medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in izobraževanja družinskih oskrbovalcev, za izjemne prispevke na znanstvenem področju, s katerimi se je zapisal v slovensko in svetovno stroko, in kot pobudnik projekta integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalnih skupnostih prejel dr. Jože Ramovš, ki je dejal, da je to priznanje zanj velika čast, presenečenje pa tudi dolžnost. »Če bom lahko še kaj naredil, zlasti za to, da tudi Šentrupert dobi svoj dom za stare in integrirano dolgotrajno oskrbo, saj to vsaka občina zasluži, bom z veseljem delal,« je povedal četrti častni občan občine.

Priznanje občine za dolgoletno prostovoljno delo na področju pohodništva, varstva narave in turizma ter za spodbujanje vseh generacij k kakovostnemu preživljanju prostega časa je prejel Bojan Brezovar. »To priznanje mi pomeni za vse tisto, kar sem v tridesetih letih naredil za Šentrupert. Zmeraj sem se trudil, da bi Šentrupert na nek način postal prepoznaven. Ostalo je pa še veliko tudi za druge. S skupnimi močmi pa lahko naredimo še bistveno, bistveno več,« je dejal.

Kmetija Kurent pa je prejela priznanje za dolgoletno skrb za ohranjanje bogate dediščine in pričevanj o življenju na kmetih v preteklosti, še posebej za bogato zbirko starega kmečkega orodja. Priznanje je prevzela Medeja Kurent, ki je povedala. »To priznanje nam veliko pomeni tako za družino kot za občino, kot napredek turizma. Se še izpopolnjujemo in izobražujemo za razne stvari, smo pa zelo ponosni kot družina, da smo prejemniki tega priznanja.«

Listino občine Šentrupert pa je ob 10-letnici delovanja in za dvig prepoznavnosti šentrupertske občine prejela Vokalna skupina Lilith. Priznanje je prevzela Tanja Udovč: »To je za nas eno veliko priznanje za naše preteklo delo, hkrati je zelo lepa spodbuda za naprej. Vesele smo, počaščene smo, da nam je občina namenila to čast, hkrati pa se veselimo še nadaljnjih vseh uspehov in pesmi, ki jih bomo še zapele z veseljem vnaprej.«

Župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec se je ob tej priložnosti zazrl v preteklost in pogledal tudi v prihodnost. »Transparentnost dela občinske uprave je popolna. Poročamo o vsem, kar delamo, o tistem, kar načrtujemo, in o tem, česar trenutno ne moremo uresničiti. V zadnjih dveh letih se je občinska uprava najprej lotila stabilizacije občinskih financ in poplačala vse zapadle obveznosti ter dober del dolgoročnih obveznosti. Občina pa je začela tudi vlagati v cestno in komunalno infrastrukturo, ki sta temelja za gospodarski razvoj boljšo povezanost. V prihodnjih dveh utemeljeno pričakujemo pospešen razvoj v občin, pri čemer sta zelo pomembna turistična dejavnost in aktivna društva,« je v svojem govori izpostavil župan in vsem nagrajencem čestital za prejeta priznanja.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija