Okužbe: Po dnevih stagnacije spet olajšanje; 12 okužb v Brežicah

3.6.2021 | 12:20

Foto: Bobo

Po daljšem obdobju, v katerem smo v Sloveniji beležili postopno izboljšanje epidemiološke slike, je konec tedna nastopila manjša streznitev. Naslednjih nekaj dni smo capljali na mestu in čakali, ali se bo krivulja znova obrnila navzgor, česar si nihče ne želi. Včerajšnji podatki kažejo nasprotno, zabeležili smo novo izboljšanje.

Ob 3837 opravljenih PCR testih so potrdili 273 novih primerov okužbe, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Prejšnjo sredo so jih denimo odkrili 367. Veseli tudi podatek o deležu pozitivnih testov, ki je bil 7,1-odstoten (prejšnjo sredo 9,1-odstotka), kar glede na to, da gre za delovni dan, pomeni precejšnje izboljšanje, saj se je ta delež v zadnjih tednih gibal nekje okoli 9 odstotkov.

V bolnišnicah se zdravi 213 covidnih bolnikov, od tega jih intenzivno zdravljenje potrebuje 60. Še trije bolniki so umrli. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb po danes objavljenih podatkih znaša 260.

S prvim odmerkom je cepljenih 681.945 oseb, z vsemi odmerki pa 432.282 oseb.

Po izsledkih tedenskega poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Sloveniji še vedno močno prevladuje angleška različica virusa. Potrdili so en nov primer indijske različice, povezane s poznanim primerom s Koroške, ter en nov primer brazilske različice. V zadnjem tednu so prvič zaznali tudi različico, ki so jo prvič zaznali v New Yorku. Doslej so zaznali tri primere te različice, vse v obalno-kraški regiji.

Sicer pa so v zadnji seriji sekvenciranja med 127 vzorci iz vseh shem zaznali šest različic. Skoraj 94 odstotkov predstavlja angleška različica. Ta ima sicer ponovno 100-odstotni delež med sekvenciranimi vzorci bolnikov, ki se zdravijo v intenzivnih enotah.

Milan Krek optimističen

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je izrazil optimizem glede razvoja epidemije pri nas in širše v Evropi, kjer pojavnost raste le še v štirih državah, medtem kot drugod upada. Tudi Slovenija je po njegovih besedah v stabilni fazi epidemije. "Število potrjenih primerov v slovenskem prostoru upada iz dneva v dan, zasedenost bolnišnic se tudi zmanjšuje, zasedenost intenzivnih postelj se zmanjšuje, število umrlih se zmanjšuje, število sprejemov v bolnišnice se sploh zmanjšuje in število aktivnih primerov tudi," je dejal Krek.

Po njegovih besedah sta v Sloveniji le še dve rumeni regiji, in sicer primorsko-notranjska in ljubljanska. Slovenija je tako prešla v fazo, ko lahko začne upoštevati evropska pravila, po katerih pa smo v rdeči fazi. Krek je pozval k upoštevanju preventivnih ukrepov; ohranjanju medosebne razdalje, higieni rok in kašlja, nošenju mask, rednemu prezračevanju, preventivnemu testiranju, uporabi aplikacije Ostani zdrav, ostajanju doma v primeru okužbe ali rizičnega stika ter cepljenju. Kljub upadanju števila okužb smo namreč "še vedno zelo obremenjeni s številom okužb" in je situacija še vedno resna, prav tako lahko virus še mutira.

Mlajšo generacijo je pozval, da poskrbi za zaščito starejših s prijavo in prevozom na cepljenje. Po njegovih besedah je cepiva v državi dovolj in bi kljub dejstvu, da je bilo do srede v državi s prvim odmerkom cepiva cepljenih 20,5 odstotka prebivalcev, do konca junija lahko cepili 60 ali več odstotkov populacije, kakršen je tudi zastavljeni vladni cilj. Po njegovih besedah bodo organizacijo za cepljenje otrok, starejših od 12 let, izpeljali do konca tedna. Nekatere otroke s hudimi zdravstvenimi težavami pa so po njegovih besedah že cepili.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo tako kot včeraj tudi danes 14 covidnih bolnikov - dva so odpustili in dva nova tudi sprejeli.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 6, Metlika in Mirna Peč 2, Šmarješke Toplice, Ribnica, Kočevje, Trebnje in Žužemberk 1

Posavje - Brežice 12, Radeče 2, Krško in Sevnica 1

M. K.