Na slovenski meji se je rezal z britvico; po trgovinah kradejo parfume in hrano

3.6.2021 | 11:15

Mejni prehod Obrežje (foto: Bobo)

V trgovskem centru v Novem mestu je varnostnik včeraj dopoldne pri tatvini zalotil 21-letnico in 35-letnico iz okolice Krškega. Nabrali sta si za skoraj 400 evrov raznih izdelkov parfumerije, drogerije in papirnice, jih odstranili iz originalne embalaže in skrili v svojo vrečko. Na blagajni sta plačali nekaj izdelkov manjše vrednosti in hoteli zapustiti trgovino, a ju je ustavil varnostnik in obvestil policiste.

V Novem mestu so nekaj pred eno uro popoldne v pri tatvini zalotili 49-letnico. V trgovini je iz polic vzela nekaj prehrambnih izdelkov, v vrednosti nekaj manj kot 100 evrov, in jih želela odnesti iz trgovine brez plačila, a so jo pri tem zalotili in obvestili policiste.

V Gorenji Brezovici je lastnik popoldne opazil, da so mu neznanci izpod kozolca odpeljali dva motorja in menjalnik za terensko vozilo. Po prvih ocenah so ga oškodovali za okoli 1.500 evrov.

45-letnik se je na slovenski meji rezal z britvico

Popoldne je na mejni prehod za mednarodni promet Obrežje pripotoval 45-letni državljan Gruzije. Policistka je pri mejni kontroli ugotovila kršitev zakona o tujcih, vezano na predolgo bivanje v Schengenskem območju. Ko mu je začela pisati plačilni nalog, je 45-letnik stopil iz vozila in se začel z britvico rezati po rokah in vratu. Agresivnega 45-letnika so obvladali, mu nudili prvo pomoč in poklicali reševalce, ki so mu, z nekaj težavami sicer, ker je bil agresiven tudi do njih in odklanjal zdravniško pomoč, oskrbeli rane. Poskus izsiljevanja v postopku se mu ni izšel – po zaključenem postopku oskrbe poškodb so mu vročili plačilni nalog in ga napotili iz Slovenije.

Na Obrežju so popoldne pri mejni kontroli tovornega vozila na vstopu v državo v notranjosti odkrili dva državljana Afganistana, ki sta tako želela vstopiti v Slovenijo. Postopek z njima so prevzeli hrvaški policisti.

Policist vodnik službenega psa je nekaj pred poldnevom v bližini Brega pri Sinjem vrhu prijel dva tujca, državljana Pakistana, ki sta v Slovenijo prišla izven mejnega prehoda. V postopek so jih prevzeli črnomaljski policisti.

Na mejnem prehodu za mednarodni promet Metlika so zvečer pri mejni kontroli tovornega vozila na vstopu v državo v podvozju našli državljana Alžirije, ki se je tako hotel ogniti mejni kontroli in vstopiti v državo. Predali so ga v nadaljnji postopek hrvaškim policistom.

M. K.