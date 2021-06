Skozi Portoval peš in s kolesom po pesku

3.6.2021 | 15:30

Pogodbo za gradnjo poti sta v Irči vasi danes opoldne podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja HPG Nikola Marković.

Novo mesto - Do jeseni bo Novo mesto dobilo še eno sprehajalno pot. V Portovalu, kjer sicer že zdaj ne manjka gozdnih poti in vlak, ki jih Novomeščani že desetletja s pridom izkoriščajo tako za sprehode kot tudi za tekaške treninge, bodo ob Krki zgradili dva kilometra dolgo in dva metra in pol široko peščeno sprehajalno pot, namenjeno pešcem, tekačem, otroškim vozičkom in kolesarjem.

Sprehajalna pot bo prek mestnega gozda Portoval povezovala mestno jedro, Kandijo in športni park Portoval z največjim stanovanjskim naseljem v mestu ter, ko bo zgrajena brv v Irči vasi, tudi s Cegelnico, Bršljinom in s Češčo vasjo ter tamkajšnjim olimpijskim vadbenim središčem. Sprehajalno kolesarsko pot bodo opremili tudi s koši za smeti in klopcami.

Sprehajalno pot bo tako kot pred leti tako imenovano novomeško plažo ob teniških igriščih po Portovalom gradilo brežiško podjetje HPG, pot pa bo novomeško občino stala 140.000 evrov.

Pogodbo za gradnjo poti sta v Irči vasi danes opoldne podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja HPG Nikola Marković.

I. Vidmar

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 13m nazaj Oceni miha Pa dobr samo potke, ki so sicer že prej obstajale, samo malo betončka se bo gor vrglo pa bo - nova potka a ne? Kdaj se bo pa kaj naredilo na cestnem področju? Nova vas je non stop nabita z avti, konkretno tisti dve cesti ki gresta čez mesto, drugih pa itak ni. Preglej samo prijavljene komentatorje