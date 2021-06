Gneča zaradi cepljenja nenaročenih pacientov

3.6.2021 | 15:25

Krško - V Krškem danes poteka cepljenje proti Covid-19 tudi nenaročenih pacientov. Za osebno identifikacijo morajo posamezniki imeti s seboj le slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja ali slovensko osebno izkaznico.

Kot so že v torek popoldne sporočili iz cepilnega centra Zdravstvenega doma Krško, bodo danes v šotoru na parkirišču za Zdravstvenim domom Krško, kjer tudi sicer potekajo testiranja, cepili tudi nenaročene osebe in sicer ob točno določenem terminu od 15. do 17. ure s cepivom Janssen. Sodeč po gneči, kakršna je še v tem trenutku pred krškim Zdravstvenim domom, je zanimanje za cepljenje očitno veliko.

V Krškem so sicer do 1. junija cepili 28,3 odst. populacije s prvim odmerkom in 19,3 odst. z drugim. Sicer so v Posavju s prvim odmerkom doslej cepili 22.463 oseb, 14.613 pa z drugim odmerkom.

M. L.-S.