Padla z lestve in se poškodovala

4.6.2021 | 07:00

Včeraj ob 9.51 je v naselju Blatno, občina Brežice, občanka pri delu na lestvi padla z nje in se pri tem poškodovala. Reševalci NMP Brežice so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorelo v smetnjakih

Minulo noč kmalu po polnoči je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo v dveh zabojnikih za smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili goreča zabojnika in vsebino.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu UČAKOVCI ALKALEX.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP NESTOPLJA VAS 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA;

- od 10:00 do 14:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠRANGA, na izvodu NASELJE POD TP DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Dolenje Zabukovje med 8:00 in 11:00; na območju TP Poštaje OC pa med 12:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Curnovec, nizkonapetostno omrežje – Žerjav, na območju TP Pišece, nizkonapetostno omrežje – Orehovec danes med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Brežice Aškrčeva, nizkonapetostno omrežje – Vodopivec med 9:00 in 12:00 uro, na območju TP Črneča vas, Oštrc, Jablance Gorjanci, Črešnjevec Gorjanci med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Sevnica ribniki, nizkonapetostno omrežje – Ob gozdu-Predanič med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.