V Velikem Podlogu uredili komunalno infrastrukturo

4.6.2021 | 08:15

Krško/Veliki Podlog - V Velikem Podlogu v Občini Krško so v sredo uradno odprli novourejeno komunalno infrastrukturo. Naložba je stala 1,6 milijona evrov, občina pa jo je v celoti pokrila z lastnim proračunskim denarjem. Dela so potekala od lanskega poletja do letošnje pomladi, uporabno dovoljenje zanjo je občina dobila v začetku maja.

Naložba v Velikem Podlogu s približno 260 prebivalci je po občinskih podatkih obsegala izgradnjo nekaj več kot dvokilometrskega kanalizacijskega sistema, novega omrežja cestne razsvetljave, prenovo vodovoda in ureditev novega širokopasovnega omrežja.

Ob gradnji glavnih kanalizacijskih kanalov so uredili tudi sekundarne priključke do greznic pri posameznih uporabnikih.

Odpadne komunalne vode iz naselja se po novem kanalizacijskem omrežju zlivajo do biološke čistilne naprave v Jelšah, nova kanalizacija v Velikem Podlogu pa obsega deset glavnih gravitacijskih kanalov v skupni dolžini nekaj manj kot 1,7 kilometra. Obsega še dve črpališči in 400-metrski tlačni vod, so navedli.

Kot je ob omenjenem odprtju poudaril krški župan Miran Stanko, je bila naložba v Velikem Podlogu nadaljevanje ureditev na Gorici in v Jelšah, Občina Krško pa ureditev komunalne infrastrukture načrtuje še proti Pristavi in Gržeči vasi. Sicer pa dela v Velikem Podlogu nadaljujejo z gradnjo podružnične osnovne šole in vrtca, so še sporočili s krške občine.

