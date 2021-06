V Krškem v najem na voljo pet neprofitnih stanovanj

4.6.2021 | 09:20

Stavba z neprofitnimi stanovanji (foto: Občina Krško)

Krško - Občina Krško oddaja pet neprofitnih oskrbovanih stanovanj v najem v novozgrajenem objektu na Leskovškovi cesti 35 v Krškem. Najemodajalca sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Občina. Rok za oddajo vlog je 15. junij 2021.

Prosilci bodo uvrščeni na prednostno listo na podlagi pogojev in kriterijev, navedenih v razpisu, pri čemer bodo o svoji uvrstitvi pisno obveščeni, sporočajo iz krške občine.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Krško, na voljo je tudi v glavni pisarni, ki se nahaja v pritličju Občine, vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13. ure.

Vloge s prilogami morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko na naslov Občine Krško.

M. K.