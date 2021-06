»Nalezimo se dobrih navad - cepimo se« jutri na stojnici na Glavnem trgu v Novem mestu

4.6.2021 | 10:30

Foto: arhiv DL; L. M.

Novo mesto - Urad Vlade RS za komuniciranje je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom RS za zdravje minuli konec tedna začel z informativno in ozaveščevalno kampanjo »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se« na stojnicah po Sloveniji. Na stojnicah sodelujejo študenti višjih letnikov medicine. Na več lokacijah po Sloveniji se jim bodo pridružili tudi predstavniki stroke, lokalne skupnosti in vlade.

Cilj akcije je, kot sporočajo organizatorji, da v lokalnih okoljih prebivalce podrobno informirajo o cepivih, cepljenju in naročanju na cepljenje proti covid-19 ter obenem čim bolj poljudno in strokovno odgovorijo na njihove morebitne dileme, strahove in pomanjkljive ali neustrezne informacije. Ob tem dodajajo, da je ustrezna obveščenost ključnega pomena za zaupanje ljudi v cepljenje in varnost cepiv proti covid-19. V krajih po Sloveniji, kjer beležijo slabšo precepljenost, med drugim tudi v Novem mestu (oz. v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija), želijo informativne aktivnosti še povečati.

V soboto, 5. junija, bo informacijska točka oz. stojnica postavljena v Novem mestu na Glavnem trgu, kjer bodo vsem zainteresiranim med 9. in 13. uro na voljo za vsa njihova vprašanja.

M. K.