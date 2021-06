Podpis sporazuma prvi korak za nadzidavo in preureditev doma starejših občanov

4.6.2021 | 11:20

Minister Janez Cigler Kralj in trebanjski župan Alojzij Kastelic sta včeraj podpisala sporazum o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja DSO Trebnje.

Minister je z županom in direktorico doma zasadil drevo spomina.

Trebnje - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Dom starejših občanov (DSO) Trebnje, kjer se je seznanil z gradnjo dnevnega centra, s trebanjskim županom Alojzijem Kastelicem pa sta tudi podpisala sporazum o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine stavbe DSO Trebnje. Občina je domu s tem omogočila kandidiranje na evropskem razpisu pri njegovi nadzidavi in preureditvi.

Kot je povedal Kastelic, je občina pred dobrimi dvajsetimi leti prispevala zemljišče, delno sofinancirala gradnjo doma in državo oprostila plačila komunalnega prispevka. »Zdaj pričakujemo in je že napeljano, da bomo nadgradili dom, za prijavo na razpis pa je bilo obvezno, da naš občinski delež, skupna vrednost katerega je ocenjena na okoli tri milijone evrov, obvezno prenesemo na državo,« je pojasnil župan in ob tem poudaril, da si je občina pridržala pravico, in tudi v zemljiški knjigi je zaznamba, da država v naslednjih dvajsetih letih ne sme prodati doma. »To pomeni, da bo dom dolgoročno v javni lasti,« je še dodal Kastelic.

Minister je ob včerajšnjem obisku povedal, da je prenos lastništva na državo prvi korak na stopnici do možnosti prijave DSO Trebnje na javni razpis za sredstva evropskega sklada React EU, ki bo slovenski javni mreži domov za starejše pomagal pri dvigu namestitvenega standarda. »Vodstvo DSO bo moral nato opraviti svoj del posla, dobro pripraviti vlogo, jo utemeljiti, pokazati in dokazati, da je potrebe po tem, da se razbremeni in nadgradi to stavbo,« je poudaril Cigler Kralj.

Javni razpis za sredstva evropskega sklada React EU je že objavljen. »Zelo smo se ga razveselili, našim stanovalcem želimo zagotavljati še kvalitetnejše pogoje bivanja. Dom je bil zgrajen pred več kot dvema desetletjema po takrat veljavnih standardih in normativi, ki so danes drugačni,« pravi direktorica DSO Trebnje Petra Kušar Stojakovič.

Dvig namestitvenega standarda bi dosegli z nadgradnjo doma in preoblikovanjem štiri- in petposteljnih sob v dvo in enoposteljne sobe. »Iz dveh razlogov to delamo, epidemija novega koronavirusa je bila težka preizkušnja, primorani smo pomagati domovom, da bodo bolj odporni na podobne pojave, kot je bila korona, drugič pa zaradi sodobnih standardov v dolgotrajni oskrbi. Želimo zagotoviti bolj dostojno življenje starejšim v tretjem življenjskem obdobju,« je poudaril minister in dodal, da naj bi nadgradnja doma stala okoli pet milijonov evro. Če bo vodstvo doma uspešno na razpisu, bi morali naložbo končati do 30. junija 2023.

Besedilo in fotografije: R. N.

