Plaketa občine Janji Klemenčič in Stanetu Bevcu

4.6.2021 | 12:15

Mirnopeški svetniki so se včeraj sestali na 15. redni seji. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Prejemnika plakete Občine Mirna Peč ob skorajšnjem občinskem prazniku sta Janja Klemenčič in Stane Bevc. Tako so včeraj na predlog komisije za priznanja in nagrade soglasno potrdili mirnopeški občinski svetniki.

Klemenčičeva jo bo prejela za dolgoletno predano, prostovoljno delo v različnih projektih Društva podeželskih žena Mirna Peč, kjer je bila med ustanovnimi članicami, in širši lokalni skupnosti, s katerimi je, kot je dejal predsednik komisije Zvonko Papež, pomembno prispevala k ohranjanju mirnopeške kulinarične tradicije, kakovosti življenja in ugledu občine. Bevcu pa jo bodo podelili za dolgoletno predano, prostovoljno delo pri izvajanju skupnostnih akcij, ustanavljanju in delovanju občine, različnih društvenih projektih in poklicnemu delu na področju razvoja živinoreje, saj je bil kmetijski svetovalec, specialist za živinorejo JV Slovenije pri Kmetijskem zavodu Ljubljana in nato pri Kmetijskem zavodu Novo mesto. S svojim delovanjem je prispeval k izboljševanju pogojev življenja v občini, k razvoju kmetijske dejavnosti, kakovosti življenja občanov in ugledu občine, je komisija zapisala v obrazložitvi.

Svetniki so potrdili tudi cenik izvajanja storitev pogrebne in pokopališče dejavnosti na pokopališčih v Mirni Peči in Globodolu ter izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe, ki je novost, obsega pa vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe. Na predlog koncesionarja, to so Pogrebne storitve Oklešen, so tako poenotili cenik za obe pokopališči. Za pokopališke storitve se cene niso spremenile, cena z DDV 24-urne dežurne službe znaša 105,41 evrov, grobnine pa so se delno povišale. Po novem bodo obračunavali enojni, dvojni in žarni grob, in sicer so za slednjega ceno nekoliko znižali na 18,30 evrov, za enojni grob bo treba odšteti 22,51 in dvojni 27,45 evra z DDV.

Sedanje cene, ki sicer veljajo že od maja leta 2010 in so se usklajevale le z rastjo cen življenjskih potrebščin, so najnižje med sosednjimi občinami, s povišanjem pa so cene grobnim in najema poslovilne vežice glede na porast stroškov upravljanja vsaj delno usklajene, a še vedno med nižjimi na Dolenjskem, so pojasnili na občinski upravi.

Sprejeli so še poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva v lanskem letu, se seznanili s stanjem varnosti v občini v letu 2020 in poslušali predstavitev zaključkov urbanistično-arhitekturne študentske delavnice v Mirni Peči.

M. Ž.