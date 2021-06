Višje sodišče potrdilo 15-letno zaporno kazen za poskus umora sosede v občini Osilnica

4.6.2021 | 13:40

Jože Šercer (foto: Svet24)

Ljubljana/Osilnica - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo, s katero je bil Jože Šercer iz občine Osilnica zaradi poskusa umora ter posedovanja orožja in streliva obsojen na 15 let in štiri mesece zapora. Njegov zagovornik je napovedal, da bo na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, poročata danes časnika Dnevnik in Večer.

Šercer je 20. septembra 2018 z lovsko puško streljal na sosedo, ki se je odpravljala v službo. Zadel jo je v desno roko in trebuh, a je uspela zbežati ter je napad preživela. Motiv za njegovo dejanje naj bi bil, da se ni mogel sprijazniti s tem, da ima soseda novega partnerja. Že v sodni preiskavi je priznal, da jo je že nekaj časa opazoval in spremljal, na dan dogodka pa jo je dve uri čakal skrit v grmovju.

Po navedbah omenjenih časnikov je Šercer na sojenju zatrjeval, da je s puško ni želel ubiti, pač pa le prestrašiti. Njegov zagovornik Samo Mirt Kavšek je povedal, da je njegova stranka zelo prizadeta zaradi obsodbe za tako hudo kaznivo dejanje, saj da ni nikdar poskušala odvzeti življenja oškodovanki.

"Izrečena kazen 15 let zapora, ki po mojem mnenju odstopa od obstoječe sodne prakse, pa za mojo stranko predstavlja dejansko dosmrtno kazen zapora," je dejal. Šercer bo namreč ob prihodu iz zapora, če bo odslužil celotno kazen, star 80 let.

STA; M. K.