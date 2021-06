Krivulja obrnjena navzdol

4.6.2021 | 14:40

Eepidemiološka slika se izboljšuje, čeprav zadnje izboljšanje ni ravno občutno.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da so v Sloveniji včeraj potrdili 280 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Opravljenih je bilo 3915 PCR testov, pri čemer jih je bilo 7,2 odstotka pozitivnih. Če to primerjamo s preteklim četrtkom, je slika za vzorec boljša. Pred natančno enim tednom so namreč potrdili 289 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 8,1-odstoten. To pomeni, da se je nekoliko izboljšalo tudi sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe, ki naj bi v skladu z vladnim načrtom sproščanja ukrepov veljalo kot kriterij za prehod v zeleno fazo. Ta kriterij v očeh semaforja že izpolnjujemo, ne pa tudi v očeh svetovalne skupine za covid-19 in vlade. Previdnost je na prvem mestu, pravijo ...

Kot je še razvidno iz podatkov sledilnika, je v Sloveniji trenutno okuženih 3825 oseb. V zadnjih 24 urah se je sicer znova izboljšalo stanje v slovenskih bolnišnicah. Po podatkih vlade je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 205 covidnih bolnikov (včeraj 213), od tega jih je 59 potrebovalo intenzivno terapijo (včeraj 62). Dva bolnika sta na žalost umrla.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 16 covidnih bolnikov (včeraj 14) - dva nova so sprejeli v bolnišnično oskrbo.

M. K.