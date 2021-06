Molotovka v hiši Vesne Fabjan - brez političnega ozadja, šlo naj bi za medvrstniška nesoglasja

Današnja novinarska konferenca - vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto France Božičnik in tiskovni predstavnik Robert Perc (foto: J. K.)

Molotovka v stanovanju Fabjanovih (foto: PU Novo mesto)

Nastala škoda (twitter)

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo mesto so danes razkrili podrobnosti kaznivega dejanja, ko je 9. aprila zvečer v dnevno sobo občinske svetnice Vesne Fabjan v Črnomlju priletela molotovka. Kriminalisti so ugotovili, da je takrat še neznani storilec skozi zaprto okno v pritličju stanovanjske hiše vrgel gorečo steklenico, napolnjeno z vnetljivo tekočino. Ob razbitju stekla na oknu in steklenice je prišlo do izbruha požara. Ogenj je zajel sedežno garnituro in zavese ter osmodil stene. Domači so uspeli požar pogasiti sami. Povzročena je bila manjša materialna škoda.

Kasneje so kriminalisti z zbiranjem obvestil in s pomočjo materialnih dokazov za povzročitelja utemeljeno osumili mladoletnika, 17-letnika iz Črnomlja. Po preiskavi so namreč ugotovili, da je pred tem na domačem dvorišču opravil tudi preizkus delovanja zažigalne steklenice in to tudi posnel. Po zaslišanju, kjer se je osumljeni sicer branil z molkom, so ga zaradi povzročitve splošne nevarnosti ovadili.

Kot je povedal vodja novomeških kriminalistov France Božičnik, so v preiskavi ugotovili, da je bil motiv medvrstniško nesoglasje, ovrgli pa so vse sume, da bi kaznivo dejanje imelo politično ozadje ali da bi šlo morda za maščevanje, ker je Fabjanova zaposlena v šolstvu. Po podatkih policije osumljenca doslej še niso obravnavali, prav tako ne mladoletnega sina Fabjanove, s katerim naj bi osumljenec bil v »nesoglasju«.

Ker gre za mladoletnika, se mu smejo izreči le vzgojni ukrepi, med drugim oddaja v prevzgojni dom ali zavod za usposabljanje. Izjemoma se mu lahko izreče denarna kazen ali mladoletniški zapor, je pojasnil Božičnik. Osumljenec je na prostosti.

Ob razjasnitvi napada na družinsko hišo je Fabjanova v današnjem odzivu zapisala, da je skupaj s stranko LMŠ upala, da napad ni bil politično motiviran.

Pristavila je, da se "v vlogi učiteljice in matere" zaveda, "kakšno stisko doživljajo mladi v današnjem času, še posebej v času šole na daljavo, ob pomanjkanju medosebnih odnosov, ko je pristna pozitivna ali pa negativna medosebna komunikacija otežena in poteka bolj ali manj preko hladnih socialnih omrežij". Vsekakor pa to ne opravičuje dejanja, je poudarila.

V LMŠ so dodali, da noben razlog ali povod ne more opravičiti takšnega dejanja in da je prav, da je v tem primeru prišlo do relativno hitrega epiloga.

