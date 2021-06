FOTO: OŠ Raka z novima učilnicama

4.6.2021 | 15:55

Foto: Občina Krško

Krško/Raka - Potem ko je Občina Krško v letu 2011 zaključila s prizidavo in rekonstrukcijo osnovne šole na Raki in novogradnjo vrtca, je v lanskem letu zaradi prostorske stiske pristopila k nadkritju dveh atrijev. Pridobili so dve novi učilnici, ki so ju danes v okviru občinskega praznika tudi uradno predali namenu, sporočajo Krčani.

Kot je na krajši slovesnosti pojasnil župan Miran Stanko, je naložba, vredna okoli 366.000 evrov, ki jo je Občina v celoti financirala iz občinskega proračuna, obsegala nadkritje dveh atrijev, sanacijo dela strehe, vgradnjo strešnih oken, ureditev elektroinstalacij in tlakov ter nabavo nove opreme. Osnovna šola Raka je tako torej pridobila dve novi učilnici površine 35 in 54 kvadratnih metrov.

M. K.

Galerija