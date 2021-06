V ponedeljek nadaljevanje prenove Šmihelske ceste

4.6.2021 | 17:10

Foto: arhiv MoNm

Novo mesto - V ponedeljek, 7. junija, bo Trgograd nadaljeval prenovo Šmihelske ceste v križišču z Bajčevo, Krallovo in Šukljetovo ulico. V času del bosta vzpostavljeni delni zapori na krajšem odseku Šmihelske ceste pri križišču z Bajčevo ulico in na Šukljetovi ulici, medtem ko bo ob uvozu na Šmihelsko cesto pri križišču Krallove in Šukljetove ulice popolna zapora, sporočajo z rotovža. Obvoz bo urejen po Krallovi in Šukljetovi ulici ter Šmarješki cesti. Obnovo, ki bo trajala predvidoma do konca junija, bo v vrednosti dobrih 90 tisoč evrov z DDV-jem financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

S prenovo krajšega odseka Šmihelske ceste in pripadajočih uličnih priključkov bo obnovljena povezava med deloma Šmihelske ceste, ki sta bila urejena v I. in II. fazi prenove Šmihelske ceste. Zamenjana in urejena bo voziščna konstrukcija, uredilo se bo tudi tamkajšnje odvodnjavanje. Stekla bo ureditev prometne signalizacije s peš prehodom in delna navezava pločnika na Šukljetovo ulico, sporočajo iz novomeške občine.

V času del bo promet na Šmihelski cesti potekal izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem, na ostalih ulicah pa bodo vozniki sledili stacionarni prometni signalizaciji, ki bo lahko v času del zaradi smeri in obsega gradbenih del večkrat prilagojena, še dodajajo v današnjem sporočilu za javnost.

M. K.