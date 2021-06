Ukradli izpušni sistem

4.6.2021 | 16:15

Na Podjetniški ulici v Trebnjem so popoldne poklicali policiste zaradi tatvine. Ugotovili so, da so neznanci v noči iz srede na četrtek iz poltovornjaka Ford 100, letnik 1955, odnesli komplet izpušni sistem vozila,ki je bil zaradi servisa odstranjen in naložen na tovornem delu. Lastnik ocenjuje, da so mu povzročili za nekaj tisoč evrov škode.

Prijeli 33 tujcev

Črnomaljski policisti so pri Dalnjih Njivah zjutraj, okoli šeste ure, prijeli 13 državljanov Pakistana, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. V Radenski steni so uro in pol kasneje prijeli še 15 državljanov Pakistana in enega državljana Alžirije. Metliški policisti so tri ure kasneje na Vahti prijeli štiri državljane Egipta. Postopki s tujimi državljani, ki so v Slovenijo vstopili mimo mejnih prehodov, še niso zaključeni.

M. L.-S.