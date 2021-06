Traktorist ostal ukleščen v prevrnjenem traktorju

4.6.2021 | 18:15

Ilustrativna slika

Danes ob 11.10 se je v ulici Trške Njive v Žužemberku na dvorišču kmetije prevrnil voznik s traktorjem. Pri tem se je poškodoval in ostal ukleščen. Gasilci PGD Žužemberk so osebo s tehničnim posegom rešili, nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, odklopili akumulator in postavili traktor na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Pomagali pri prenosu obolele osebe

Ob 12.56 so gasilci PGD Sevnica, na Florjanski ulici v Sevnici, nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica, pri prenosu obolele osebe v stanovanje.

M. L.-S.