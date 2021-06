Zagorel pomivalni stroj; na Mirnopeški ogenj uničil avto

5.6.2021 | 08:30

Včeraj ob 7.06 se je na Kolodvorski cesti v Kočevju vnel pomivalni stroj v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Kočevje so pogasili začetni požar z gasilnikom na prah ter iznesli stroj iz objekta. Druge škode ni bilo. O dogodku je bila obveščena tudi policija.

Minulo noč ob 1.56 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili vendar je vozilo popolnoma zgorelo. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.