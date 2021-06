Še vedno na pravi poti - število okuženih upada

5.6.2021 | 11:15

Foto: Bobo

Minil je teden od velikega protivladnega protesta v Ljubljani, minila sta dva tedna od še večjega slavja navijačev Mure po osvojitvi državnega prvenstva v nogometu. Število okuženih s koronavirusom pa vseeno upada. V primerjavi s predhodnim petkom so včeraj zabeležili kar 31 odstotkov manj zabeleženih pozitivnih primerov. Če so jih prejšnji petek 356 (delež 9,6 odstotka), so jih včeraj 245 (delež 7,1 odstotka). Sedemdnevno povprečje se je znižalo za šest odstotkov, in zdaj znaša 246, kažejo podatki Sledilnika za covid. Po vladnih podatkih pa je povprečje še nižje, in sicer 244.

Še nekoliko se je zmanjšalo tudi število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. V bolnišnicah so štirje covidni bolniki manj kot dan prej, sedem manj jih potrebuje intenzivno zdravljenje.

V bolnišnicah se namreč zdravi 201 covidni bolnik, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 52. Umrla sta še dva bolnika s covidom-19.

Slovenija je danes presegla 700.000 cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19. S prvim odmerkom je po podatkih NIJZ cepljenih 709.780 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 469.627 ljudi.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 17 covidnih bolnikov (včeraj 16) - enega novega so sprejeli.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 4, Črnomelj 2, Ribnica, Šentrupert in Dolenjske Toplice 1

Posavje - Brežice 7, Krško 4, Sevnica 3, Radeče in Kostanjevica na Krki 1

M. K.