Cepljenje rešuje življenja – vsako življenje je dragoceno! - Danes v Novem mestu

5.6.2021 | 14:40

Junaki zavihajo rokav - cepimo se!

Študenta Anamarija in Rok

Marta Košir

Cepimo se in rešujmo življenja!

Novo mesto - Cepljenje predstavlja rešitev za smrtno nevarno koronavirusno bolezen covid-19, to je zdaj že znano. Doseči moramo vsaj 60-odstotno precepljenost, zato je urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom RS za zdravje po Sloveniji začel z informativno in ozaveščevalno kampanjo »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«.

Ker v statistični regiji JV Slovenija beležijo slabšo preceljenost – v zadnjih dneh se je izbojšala - so danes dopoldne stojnico postavili tudi v Novem mestu in sicer na Glavnem trgu, da bi ljudi ustrezno obvestili o cepljenju, da bi okrepili zaupanje ljudi v cepljenje in varnost cepiv proti covid-19.

Na stojnici sta sodelovala študenta višjih letnikov medicine Anamarija in Rok, ki sta zainteresirane podrobneje informirala o cepivih, cepljenju in naročanju na cepljenje.

Kot je povedal študent Rok, so se Dolenjci radi ustavljali na stojnici ter dobili odgovore na razne dileme, strahove ter pomanjkljive ali neustrezne informacije. Spraševali so, kdaj bodo na vrsti, ali je možna izbira cepiva, zanimali so jih stranski učinki in specifične situacije. »Upam, da smo jih prepričali v cepljenje čim več, saj poudarjamo, da ima bolezen več posledic kot samo cepljenje, Upam, da bomo uspeli precepiti čim več prebivalcev, da ne obremenjujemo zdravstvenega sistema in da lahko potem jeseni živimo čim boljše,« je dejal študent medicine Rok.

Čim prej normalno življenje

O pomenu cepljenja pred stojnico v Novem mestu (od leve proti desni): Mojca Šenica, Vida Čadonič Špelič in Marta Košir.

Pri stojnici so o velikem pomenu cepljenja proti koronavirusu spregovorile tudi direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič, regionalna koordinatorica cepljenja za novomeško regijo Območne enote NIJZ Novo mesto Marta Košir, dr. med. spec. javnega zdravja in vodja cepilnega centra Zdravstvenega doma Novo mesto Mojca Šenica.

Mojca Šenica

»Cepivo je varno in učinkovito za vse starostne skupine, za katere je registrirano, ne povzroča bolezni niti ne spremembe genskega materiala, ker v cepivu virusa ni« je poudarila Koširjeva.

»V ZD Novo mesto intenzivno izvajamo cepljenje in sicer cepimo od 700 do tisoč ljudi dnevno, še vedno tudi tiste, ki so se prijavili preko portala Zvem. Upamo, da bomo v kratkem lahko sprostili cepilno mesto tudi za ostale občane, kajti zavedati se moramo – prej ko bomo cepljeni, prej bomo zavarovali sebe in svoje bližnje, prej se bomo lahko vrnili v normalno življenje,« je med drugim dejala Šeničeva.

Vida Čadonič Špelič

Čadonič Špeličeva je poudarila, da v MoNM spoštujejo vse preventivne ukrepe za zašito te bolezni. »S cepljenjem zaščitimo sebe in pomagamo drugim, predvsem našemu šolstvu, zdravstvu in v Novem mestu uspešnemu gospodarstvu. S cepljenjem bomo omogočili ljudem, da bodo lahko delali, kar si vsi želimo,« je dejala Čadonič Špeličeva ter poudarila, da verjame v cepljenje, »ker verjamem znanosti in stroko, ki nas je že v preteklosti rešila podobnih bolezni. Če jo bomo upoštevali vsi, se bo to zgodilo tudi zdaj. Zato občane prosim, da razmislite in se odločite za cepljenje, da se čim prej vrnemo v normalne tirnice življenja. Cepljenje rešuje življenja in vsako življenje je dragoceno.«

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija