Smrt na železniškem prehodu

5.6.2021 | 18:20

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 12.16 je v bližini železniškega prehoda pri naselju Krivoglavice, občina Metlika, potniški vlak povozil osebo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče. Na kraju dogodka so bili tudi reševalci ZD Metlika, ki so ugotovili, da je oseba preminila, poroča PU Novo mesto.

Padel motorist

Ob 11.15 je v krožišču na ulici Stari trg v Trebnjem padel mopedist. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega mopedista na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto

Gorela elektro omarica

Ob 16.30 je v ulici K Roku v Novem mestu gorela elektro omarica v kleti stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili in prezračili prostore.

Poškodovan kolesar

Ob 9.39 so bile dežurne službe obveščene o poškodovanem kolesarju, ki se je zaletel v osebno vozilo v kraju Zaloke v občini Krško. Reševalci NMP Krško so poškodovanega kolesarja oskrbeli in ga prepeljali SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Tehnična pomoč

Ob 13.53 so gasilci PGD Brežice v Brezini v Brežicah nudili tehnično pomoč reševalcem in policiji pri oskrbi občana.

Nesreča na dirkališču

Ob 16.37 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Pesje, kjer se je občan poškodoval pri vožnji z dirkalnikom na dirkališču. Gasilci so nudili pomoč do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli in ga prepeljali v SB Brežice.

M. K.