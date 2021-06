FOTO: Kvačkarice »okupirale« Muzejske vrtove

6.6.2021 | 11:05

Zvonka Mehak Jakopin, glavna koordinatorica Kluba Mestnih kvačkaric, na svoji stojnici.

Muzejski vrtovi Dolenjskega muzeja so zaživeli.

Skupina kvačkaric z Vrhnike se ni dala motiti.

Za prijetno vzdušje na Muzejskih vrtovih je z igranjem na kitaro v senci dreves skrbel Primož Moškon.

Mladi fantje so se radi preizkusili v učenju tkanja zapestnice v delavnici Dolenjskega muzeja.

Novo mesto - Poletna sobota je včeraj na idilični lokaciji Muzejskih vrtov Dolenjskega muzeja privabila mnoge obiskovalce, ki so tam imeli kaj videti in občudovati.

Že četrto leto zapored je namreč Klub Mestnih kvačkaric povabil na tradicionalno prireditev Art tržnica z mestnimi kvačkaricami. Pridružili so se jim številni rokodelci in skupaj je prišlo kar okrog 26 razstavljavcev iz vse Slovenije.

Kaj vse naredijo spretne roke!

Na stojnicah so razstavili svoje spretnosti in najrazličnejše izdelke, od kvačkanih do pletenin, igrač, torbic, blazin, odej, pa nakita, okraskov, voščilnic, lončenih in keramičnih izdlekov, in tudi pekovskih izdelkov ni manjkalo. Za vsak okus se je kaj našlo in marsikdo si je lahko omislil tudi kako darilce.

Kaj vse znajo narediti spretne roke! Nekatere kvačkarice so kvačkale v živo – ena skupina je prišla z Vrhnike - in rade pokazale, kako to gre. Veliko vaje je potrebno, a kot pravijo, je zadovoljstvo ob lepem, inovativnem izdelku veliko, kvačkanje pa je tudi terapevtsko. To v današnjem času, ko se samo hiti, ni nepomembno. Pa tudi korona čas je bil naklonjen takim dejavnostim, saj smo bili veliko doma.

Ob četrtkih na Prešernovem trguu 8!

Z Art tržnico in odzivom je bila še kako zadovoljna glavna koordinatorka Kluba Mestnih kvačkaric Zvonka Mehak Jakopin, ki želi, da tradicija ostane – tako z rokodelsko umetnostjo kot s samim dogodkom. Kvačkarice so začele pred petimi leti, najprej štiri zagnane, danes pa jih je že okrog 20, tudi mlade, kar jih še posebej veseli. Vsakdo se jim lahko pridruži – dobivajo se ob četrtkih na dva tedna na Prešernovem trgu 8 v Novem mestu.

»Tako bom povedala - prtički so že izpeti, spodbujamo kreativno kvačkanje, druga drugo učimo, in tako znamo že veliko več kot ob začetku,« pravi Mehak Jakopinova.

Na Art tržnici je sodeloval tudi Dolenjski muzej. Zlati otroci so se radi zadržali na delavnici tkanja zapestnic in izdelovanja usnjenih zapestnic.

Besedilo in foto: L. Markelj

