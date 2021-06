FOTO: Najboljši kruh z vsemi 80 točkami spekla 16-letna Zarja Denac!

6.6.2021 | 15:00

Zmagovalka v Beli Cerkvi je bila 16-letna Zarja Denac.

Prejemnice plakete, ki so v Beli Cerkvi že tretjič zapored za svoj kruh prejele zlato priznanje. Na levi Betka Verščaj.

Drago Košak

Vinjevrška pogača navdušuje

Najboljši štirje, ki so spekli "zlati" kruh (od desne proti levi): Zarja Denac, Jože Senegačnik, Nada Kirar in Vida Gros (namesto nje je priznanje prevzela kolegica Uršula Bevec).

Razstava kruha je bila letos prvič v HŽD.

Pridne članice DPŽD Bela Cerkev so se spet potrudile z razstavo in prireditvijo.

Bela Cerkev - Društvo podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev je v sodelovanju z Društvom kmetic Slovenije, Občino Šmarješke Toplice in KGZ Novo mesto konec tedna po dveh letih – zaradi epidemije, seveda - pripravilo jubilejno, 10. državno, in 12. društveno ocenjevanje kruha.

Tokrat je razstava prvič potekala v novi dvorani Hiše žive dediščine (HŽD), prireditev s podelitvijo priznanj pa kar zunaj, pred hišo. K sreči je organizatoricam vreme šlo na roke.

Na razstavo in v oceno je prišlo 69 vzorcev kruha in kot pove predsednica DPŽD Bela Cerkev Betka Verščaj, so bile presenečene, saj v tem korona času niso pričakovale takega odziva. Društva širom po Dolenjski in od drugod so se rada odzvala, med drugim so sodelovali tudi najmlajši iz Vrtca Sonček pri OŠ Šmarjeta. Pekli so pšeničnega, mešanega in prazničnega, pa kruh iz drugih krušnih žit ter kruh posebnih vrst.

60 odstotkov zlatih!

Ocenjevali sta dve strokovni komisiji, predsedoval pa je Drago Košak, ki je pohvalil vse sodelujoče. Kar okrog 60 odstotkov vseh kruhov je dobilo zlato priznanje, kar pomeni 41 od 69 vzorcev. Podelili so še 22 srebrnih, pet bronastih priznanje te reno zahvalo. Košak je izpostavil brezglutenski kruh, ki se je tudi znašel med prispelimi, in ga je zelo težko speči, pa seveda zmagovalni kruh, ki redkokdaj dobi vse možne točke.

Tokrat ga je spekla 16-letna Zarja Denac iz Male Slevice v okolici Velikih Lašč in sicer rženi kruh z medom in pivom. Kot pravi, ga je prvič sprekla pred dvema dnevoma, njen učitelj pa je kar njen dedek Jože Senegačnik, ki se že vrsto let več kot uspešno udeležuje tekmovanj v peki kruha širom po Sloveniji in na Dolenjskem. Tudi letos je prejel zlato priznanje.

Od čebulnega, špargkljevega, korenčkovega ...

Tudi ostale sodelujoče so se izkazale z inovativnostjo, med drugim je po pošti prispel celo kruh z domačimi šparglji, gospodinje pa so pekle tudi korenčkovega, čebulnega, pa kruh s sladkim krompirjem, kruh s fižolom, z akacijo, čemažem, polento …

Na prireditvi, na kateri so zbrane nagovorili tudi podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek, Zdenka Kramar, svetovalka iz KGZS Novo mesto, ter podžupan Občine Šmarješke Toplice Franc Anderlič, so bile posebne pozornosti deležni štirje prejemniki zlatih priznanj: poleg zmagovalke Zarje Denac še trije, vsi z isto oceno kruha - 97,83 točk. To so: Nada Kirar iz Dobruške vasi (bučkin kruh), Vida Gros iz Štrita pri Bučki (brezglutenski čebulni kruh) in Jože Senegačnik iz Škofljice pri Ljubljani (žegnan kruh).

Plakete za trikrat zapovrstjo prejeto zlato priznanje so prejele: Melita Rataj, Štefka Vidic, Anica Škedelj, Alenka Avsec in Anica Kopina.

V kuhinji HŽD je bila popoldne v času razstave kruha na ogled tudi izdelava znamenite vinjevrške pogače – pridne članice DPŽD Bela Cerkev so jih včeraj spekle okrog 30!

Za prijetno vzdušje na prireditvi, ki jo je prijetno povezovala Majda Kušer Ambrožič, so skrbeli harmonikarji Klemna Hribarja ter glasbeniki Godbe na pihala Šmarješke Toplice – prvič v novih uniformah!

Besedilo in foto: L. Markelj

