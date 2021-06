Včeraj potrdili 157 okužb, umrl en covidni bolnik; v regiji prednjačijo Brežice (9 okužb)

6.6.2021 | 12:30

Foto: Bobo

V petek se zaradi odhodov čez meje in drugih dejavnosti, ki zahtevajo izkazovanje z negativnim testom, opravi največje število hitrih testov v tednu.

V petek so na hitrih testih zaznali 44.479 negativnih izvidov. Koliko je bilo pozitivnih, ne poročajo, pošljejo jih pa na preverjanje s PCR testi, kar se praviloma opravi naslednji dan. Ti pozitivni padejo v sobotno nabirko, v kateri so ob 2256 PCR testih zaznali 157 ali 7 odstotkov pozitivnih. V primerjavi s predhodno soboto so podatki zelo podobni. Prejšnjo soboto so jih odkrili nekaj manj, 137, vendar so opravili tudi manj testov, 1717. Najbolj merodajen je delež pozitivnih, ta je bil 7,4 odstoten.

Sedemdnevno povprečje se je zaradi malenkostne razlike dvignilo za odstotek na 249.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo (tako kot včeraj) danes 17 covidnih bolnikov - dva so sprejeli in dva tudi odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Trebnje 2, Kočevje in Škocjan 1

Posavje - Brežice 9, Sevnica 4, Krško 2

M. K.