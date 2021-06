Gajser v najmočnejšem razredu, Novak in Hauptman pa v svojem

Orehova vas - V Orehovi vasi pri Mariboru se je odvila druga dirka odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. V najprestižnejšem razredu je zmago domov odnesel naš najboljši motokrosist in aktualni svetovni prvak Tim Gajser. Od dolenjskih in posavskih dirkačev je zmago v razredu do 65 ccm zabeležil še Brežičan Alex Novak in s tem prevzel vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva Slovenije. Ob napaki Hrvata Nikole Hraniča je v razredu MX2 presenetljivo slavil član AMD Šentvid pri Stični Gal Hauptman. Žan Oven iz Velikega Gabra je v razredu do 85 ccm osvojil drugo mesto, v najšibkejšem razredu do 50 ccm pa je na tretjem mestu končal Nejc Kralj. Med veterani do 40 let je že drugo zmago domov odpeljal tudi Borut Koščak. Na dirki tokrat ni nastopil najboljši dolenjski dirkač Jan Pancar, ki zaradi obveznosti do sponzorjev ta vikend dirka v Italiji.

Na obronkih Pohorja na legendarni stezi v Radizelu se je odvila druga dirka odprtega državnega prvenstva v motokrosu. Na tej domači dirki je nastop pred pričetkom svetovnega prvenstva, ki se bo pričelo naslednji vikend z Veliko nagrado Rusije, potrdil tudi naš najboljši motokrosist in aktualni svetovni prvak Tim Gajser. To je ob sprostitvi ukrepov vezanih za pandemijo pritegnilo lepo število gledalcev željnih vonja po bencinu. Zbralo se jih je okoli tri tisoč, toliko, za kolikor je organizator dobil dovoljenje NIJZ. In imeli so kaj videti.

Med najšibkejšem razredu do 50 ccm je tako v obeh vožnjah, enako kot na prvi dirki v Šentvidu pri Stični, slavil Leo Gajser iz Akademije Saše Kraglja. Drugo mesto je tokrat pripadlo Aleksu Bogataju Saviču iz TRK Tajfun Športa, tretje mesto pa je ob napaki in nesrečnemu padcu v drugi vožnji pripadlo Nejcu Kralju. Ta je prvo vožnjo odvozil odlično in zaostal le za domačinom in zmagovalcem obeh voženj Leom Gajserjem, v drugi pa je po napaki in padcu ko se je nahajal na drugem mestu, zdrsnil po razvrstitvi in končal to drugo vožnjo na četrtem mestu. V skupnem seštevku je tako zasedel tretje mesto.

V razredu do 65 ccm je Alex Novak kljub poškodbi desne dlani , ki jo je staknil na dirki EP na Portugalskem, stvari postavil na svoje mesto in na kocu slavil zmago. V prvi vožnji je sicer ob težavah prvega motorja tik pred štartom zamenjal motor za rezervnega in posledično nekoliko nezbrano štartal. Do konca te vožnje se je boril, a ga je tokrat premagal Primorec Tai Vidovič. Novak sicer na rezervnem motorju ni imel prilagojene ročice za plin, kot na prvem, ki mu drugače pomaga pri zmanjševanju bolečin v desni roki, so pa zato v ekipi uspeli pripraviti motor za drugo vožnjo tako, da je v drugo povedel in kontroliral svoje prvo mesto vse do cilja, saj se mu je nekajkrat uspel približati Val Slavec. Na drugo stopničko je tako stopil Tai Vidovič, na tretjo pa Val Slavec. Oba mladeniča prihajata iz Primorske.

V razredu do 85 ccm je zmago domov odpeljal madžarski dirkač Hateier Betond, ki je bil v prvi vožnji zmagal v drugi pa zaostal za svojim sonarodnjakom Noelom Zanoczom, ki je ob napaki v prvi vožnji s trinajstim mestom zabeležil precej slab rezultat in ga je to na koncu postavilo na peto mesto. Od Slovencev sta se najbolje odrezala Žan Oven, član AMD Šentvida pri Stični s skupnim drugim mestom, tretjega pa je zasedel mladi dirkač iz Notranjske Miha Vrh, sicer član MX Moto Društvo Bisterc. Vrh je nastopil poškodovan, saj je, tako kot Novak v nižjem razredu, na Portugalskem staknil lažjo poškodbo gležnja. Se je pa tudi Ovnu poznala utrujenost od poti v Portugalski, saj je v prvi vožnji zasedel drugo, v drugi pa tretje mesto, kar je bilo dovolj za drugo stopničko na zmagovalnem odru in s tem prevzem vodstva v skupnem seštevku odprtega državnega prvenstva Slovenije.

V razredu do 125 cc se hrvaški dirkač Luka Kunič tudi tokrat ni pustil zmesti in je spet zabeležil zmagi v obeh vožnjah. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala domačin, član AMD Orehova vas Tilen Demšič, na tretjo stopničko pa je stopil Alen Gajser član Akademije Saše Kraglja. Od dolenjskih dirkačev se je na skupno peto mesto uvrstil Jaka Peklaj, sicer povratnik po poškodbi.

V razredu MX 2 sta hrvaškega tekmovalca Nikolo Hraniča ob suvereni zmagi v prvi vožnji napaka in padec v drugi stala zmagovalnega odra. Hraniča, ki je prvo dirko v Šentvidu pri Stični suvereno dobil v obeh vožnjah, je tokrat izdala športna sreča in ni videl zmagovalnega odra. Zmago je domov s petim mestom v prvi in zmago v drugi vožnji domov odpeljal Gal Hauptman, član AMD Šentvid pri Stični. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Matevž Robek iz Fire Group, na tretjo stopničko pa je tokrat stopil avstrijski dirkač Simon Breitfuss, ki je v prvi vožnji zaostal le za Hraničem, v drugi pa je bil četrti.

V najmočnejšem odprtem razredu je bila zmaga oddana že vnaprej, saj je Tim Gajser izkoristil priložnost pred pričetkom svetovnega prvenstva in mu je dirka na domačem terenu prišla prav kot zadnji dober trening pred pričetkom svetovnega prvenstva, ki se bo začelo naslednji vikend z VN Rusije. Tim je sicer zagovornik teze, da je dirka najboljši trening in ob bučnem navijanju svojih navijačev je pričakovano in več kot suvereno slavil pred Petrom Irtom, ki dirka za AMD Irt Brothers, ki tokrat ni pustil presenetiti tretjeuvrščenemu Luki Kutnarju iz MK fire Group.

Med veterani do 40 let dolenjski veteran s hrvaško licenco Borut Borut Koščak tudi tokrat ni dovolil nikakršnih presenečenj in je suvereno zmagal. Med veterani do 50 let pa je Bogomirja Gajserja premagal le nekoč odličen avstrijski dirkač Werner Lackner.

Mitja Pungarčič

Foto: David Boštjančič

