FOTO: V nesreči pri Gabrju eden mrtev, druga s hudimi poškodbami

6.6.2021 | 18:10

Nesreča pri Gabrju (obe fotografiji: PGD Sevnica)

Nekaj pred poldnevom je prišlo do trčenja dveh osebnih vozil v bližini naselja Gabrje. Po prvih ugotovitvah je 67-letni voznik iz okolice Sevnice peljal iz Boštanja proti Tržišču ter v desnem ovinku iz neznanega razloga zapeljal na drugo stran ceste in čelno trčil v nasproti vozečo voznico, ki je pravilno pripeljala po svoji strani proti Boštanju. Slednja je dobila hude telesne poškodbe, vendar po podatkih iz bolnišnice ni v življenjski nevarnosti. 67-letni voznik je umrl na kraju nesreče.

Ogled kraja so opravili prometni policisti iz Novega mesta, o nesreči so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Zaradi prometne nesreče je bila cesta Boštanj – Tržišče zaprta približno tri ure.

Tudi popoldne nesreča na cesti Boštanj - Tržišče

Nekaj po sedemnajsti uri so policiste obvestili o nesreči v bližini naselja Zapuže. Po prvih ugotovitvah ogleda je s ceste zletelo osebno vozilo. 65-letni voznik je peljal iz Tržišča proti Boštanju. Kot kaže, je v levem ovinku iz za zdaj še neugotovljenega razloga zapeljal na desno brežino, nakar se je vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Poleg voznika sta bili v vozilu še dve potnici. Eno ukleščeno potnico so iz vozila rešili policisti in reševalci, ki so bili prvi na kraju. Gasilci in reševalci so nudili prvo pomoč udeležencem prometne nesreče in zavarovali kraj. Voznik se ni poškodoval, dve poškodovani potnici so po prvi pomoči na kraju oskrbeli v zdravstvenem domu Sevnica.

Policisti so za 65-letnega voznika odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni prikazal prisotnosti alkohola. Ogled kraja še poteka, cesta Boštanj - Tržišče je trenutno zaprta.

V jami našel granato in bombe

Ob 7.06 je pri naselju Podstenice, občina Dolenjske Toplice, v gozdu ob jami občan našel neznana neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so na kraju najdbe uničili topovsko granato kalibra 75 mm in tri ročne bombe. Vse najdbe so italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

M. K.