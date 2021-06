FOTO: Avto s ceste in na streho, trije ranjeni

7.6.2021 | 07:00

Nesreča v naselju Laze (foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 17.12 je v naselju Laze pri Boštanju osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so opravili pregled in zavarovali kraja dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje nevarnih tekočin ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Sevnica, ki so tri poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Iztekalo gorivo

Ob 21.21 je na parkirišču pred trgovino Hipermarket Spar Novo mesto – Bršljin v Novem mestu osebnemu vozilu iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so madež velikosti enega kvadratnega metra posuli z vpojnim sredstvom.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC na izvodu VAS DESNO;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI GLAVNE VAROVALKE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Iskra-Črpalka.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 11:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE 1975;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH na izvodu AŽENTAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Sončnik, nizkonapetostno omrežje – Staro Dobje; na območju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Sremič, nizkonapetostno omrežje – Tri Lučke.

