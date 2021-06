Kar so ustvarili v karanteni, zdaj razstavili

7.6.2021 | 08:45

V avli Kulturnega centra Primoža Trubarja je na ogled zanimiva likovna razstava osnovnošolcev.

Šentjernej - Po dolgem času zaprta zaradi epidemije koronavirusne bolezni Kulturni center Primoža Trubarja počasi in previdno odpira svoja vrata.

Prvi javen dogodek je bil prejšnji teden odprtje razstave likovnih del učencev predmetne stopnje OŠ Šentjernej z naslovom Kjer je senca, je tudi sonce, na kateri se je s 160 izdelki predstavilo 130 učencev.

Kot pravi učiteljica slovenščine na šoli Barbka Kukman, ima naslov razstave simboličen pomen, »saj sporoča, da so sence zasenčile naše bivanje v času epidemije in od nas zahtevale drugačen način življenja in dela. Šolska vrata so ostala zaprta in obveznosti smo opravljali od doma. A kljub temu ustvarjalnost ni usahnila, učenci so ta čas izkoristili za iskanje izvirnih idej ter svežih navdihov. In posijalo je sonce. Nastalo je veliko čudovitih likovnih izdelkov, ki so odraz različnih likovnih nalog in kreativnosti mladih ustvarjalcev.«

Darja Kovačič (Foto: L. M.)

Razstavo je pripravila učiteljica likovne vzgoje na šoli Darja Kovačič, ki je na otvoritvi poudarila, da je bilo to šolsko leto res posebno in polno izzivov, in da so morali učenci pri ustvarjanju pokazati veliko odgovornosti do svojega dela. »Mogoče je prav drugačnost doživljanja zadnjega leta razlog, da je bilo njihovo ustvarjanje še bolj inovativno, ustvarjalno, edinstveno in samoizpovedno,« je dejala.

Odprtje razstave so s kulturnim programom popestrili recitatorji OŠ Šentjernej pod vodstvom Barbke Kukman in učenci Glasbene šole Marjana Kozine. Prisotne je nagovoril podžupan Občine Šentjernej Janez Selak, spregovorila pa je tudi Lucija Kuntarič, učiteljica in vodja aktiva za kulturo na OŠ Šentjernej, ki je razstavo tudi uradno odprla.

O delovanju šentjernejskega kulturnega hrama, ki spet postaja "živ", pa več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: OŠ Šentjernej, E. Kušjan Gegič

