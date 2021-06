Dolnja Briga z novim vaškim jedrom

7.6.2021 | 10:00

Foto: Občina Kočevje

Dolnja Briga - Naselje Dolnja Briga v kočevski občini je dobilo novo vaško jedro, ki je bilo urejeno v sklopu projekta Podeželje naše mesto in je sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta je povezovanje ljudi na podeželju skozi različne aktivnosti v krajevnih in vaških skupnostih, obuditev ter ohranitev starih običajev in iger, zavedanja zgodovinske in kulture dediščine. Projekt se izvaja v več vaseh in naseljih v občinah Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica in Sodražica.

V kočevski občini so v projekt vključeni kraji Gorenje, Kočevska Reka, Zgornji Cvišlerji in Dolnja Briga, s poudarkom na obuditvi vaškega jedra v naselju Zgornji Cvišlerji ter ureditvi vaškega jedra s postavljeno nadstrešnico in urbano opremo v naselju Dolnja Briga. Kot sporočajo iz občine, so namreč zaznali potrebo prebivalcev podeželja po obuditvi vaških jeder, druženju in vseživljenjskemu učenju, saj si veliko ljudi z bolj odmaknjenih področij tega želi, a se zaradi različnih ovir ne vključujejo v aktivnosti, ki potekajo v mestu.

Vaško jedro Dolnje Brige so konec tedna odprli skupaj z Občino Kočevje, Društvom podeželskih žena Kočevske in krajani Dolnje Brige. Slednji so dobili prostor za druženje z nadstrešnico, kjer bodo v sklopu projekta LAS Podeželje naše mesto pripravljali različne delavnice.

M. K.