Poštar Pavli polni šolske torbe

7.6.2021 | 09:30

Pošta Slovenije tudi letos, že devetič po vrsti, pomaga z akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V dobrodelni akciji zbira denar za nakup delovnih zvezkov oziroma šolskih potrebščin ter materialne prispevke v obliki zvezkov, barvic, svinčnikov in drugih šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin.



Finančno pomoč lahko posamezniki od 3. junija do 9. oktobra 2021 prispevajo z nakazili na TRR SI56 6100 0000 3512 232, sklic SI12 1724511900002, namen: 'Poštar Pavli polni šolske torbe', ali s pošiljanjem SMS-ov na telefonsko številko 1919: s ključno besedo SOLA prispevajo 1 evro, s ključno besedo SOLA5 pa 5 evrov.

Tisti, ki se bodo odločili za materialne prispevke, lahko kupijo šolske potrebščine tudi v poslovalnicah Pošte Slovenije, kjer jih hkrati oddajo. Zbiranje šolskih potrebščin bo zaključeno 6. avgusta 2021. Zbrane šolske potrebščine bo Zveza prijateljev mladine Slovenije razdelila otrokom do začetka novega šolskega leta.

»Pošta in poštne storitve so od nekdaj pomemben del kakovosti življenja ljudi. S proaktivnim delovanjem in zaznavanjem sprememb in potreb v družbi želimo biti del zgodb, ki družbi vračajo in ji pomagajo; najsi bo to z različnimi donacijami, podporo družbeno odgovornim akcijam in dobrodelnim projektom ali sponzoriranjem športa, izobraževanja in podobno. Samo v lanskem letu smo z več kot 200.000 evri podprli različne dobrodelne projekte in aktivnosti in po svojih najboljših močeh se bomo podobno trudili tudi v prihodnje,« poudarja začasni generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot.

Lansko leto je Pošta Slovenije v akciji Poštar Pavli polni šolske torbe s pomočjo dobrih ljudi zbrala več kot 32.500 kosov šolskih potrebščin in 11.000 evrov finančne pomoči.

»Veseli nas, da je to že deveto poletje, ko skupaj s Pošto Slovenije izvajamo akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe. Vsako leto šolske potrebščine razdelimo prek naših članic/društev, ki se k akciji prijavijo glede na potrebe v njihovem okolju. Na akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe je vedno večji odziv, kar nas zelo veseli, a žal se povečuje tudi število otrok prejemnikov, zato vabim vse, da na poštnih poslovalnicah kupijo šolske potrebščine in jih oddajo v za to namenjene košare. Avgusta bodo potrebščine že v pravih rokah, ko se bodo otroci in mladostniki veselili novih začetkov,« ob začetku dobrodelne akcije poudarja Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

