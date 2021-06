Ozadja hujskačev proti cepljenju: razkrivamo laži in teorije zarote, s katerimi Slovenijo držijo v pesteh epidemije

7.6.2021 | 10:50

Da je cepljenju naklonjena dobra polovica Slovencev, so pokazale zadnje javnomnenjske raziskave, tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje načrtuje, da bi do konca junija lahko cepili vse prijavljene. Cilju, da bi po zdajšnji petini cepljenih dosegli potrebno precepljenost, k čemur stremijo vse države po svetu, žal nasprotujejo, kjerkoli je mogoče, najbolj popularni in znani slovenski zagovorniki teorij zarot.

Med opozarjanjem strokovnjakov doma in v svetu na nujnost nošenja mask in precepljenost, se na spletnem portalu Zdrava Slovenija vrstijo prispevki z namenom odvračanja od cepljenja. Ustanovitelj portala je Blaž Kavčič, nekdanji predsednik državnega sveta, bil je tudi predsednik Kinološke zveze Slovenije. Urednikovanje portala je zaupano dr. Katerini Vidner Ferkov, predstavljeni kot doktorici antropologije, s Kavčičem se je povezala tudi Anica Bidar, nekdanja članica Štajerske varde in vodja facebook iniciative Maske dol, kjer je deležna podpore kar 31.000 sledilcev.



Kaj vse se je v javnem pismu spraševal pater Karel Gržan? Zase pravi, da bo ponosen na to, če bo na podlagi zapisanega uvrščen med teoretike zarot. Kdo so po njegovem mnenju glavni krivci pandemije?



Med nasprotniki vseh ukrepov je nekdanja novinarka in zdaj influencerka Damjana Bakarič. Prepričana je, da je strah pred korono bolj nevaren od korone sam. Širši javnosti je postala znana po objavi posnetkov na youtubu med prvo epidemijo, kjer je na gledalce med drugim naslovila vprašanje: »Koliko od vas pozna ljudi, ki so dobili korono, koliko od vas pozna ljudi, ki so umrli med korono …?«



Na katerega slovenskega zdravnika se sklicuje še vedno najbolj popularni influencer Marko Potrč po vrnitvi iz njemu obljubljene dežele Švedske?



Kakšne odločitve so sprejeli »vrhovi globalne oligarhije«, kot jih je poimenoval okoljevarstvenik Anton Komat?



Cepljenju in nošenju mask nasprotujejo člani Društva za srečno življenje. Ustanovila sta ga zakonca Miran Plohl in Ivica Dornik Ploh, preimenovana v Mihael Bellis in Iviliana Bellis. Pred poroko je bil Bellis oziroma Plohl frančiškanski duhovnik, slovel je kot čarodej, zdaj svoje spretnosti nadaljuje na poslovnem področju, kjer je pred kratkim izvedel odmevno goljufijo. V njegovem podjetju, kjer tiskajo vizitke, so za člane društva natisnili »diplomatske potne liste,« ti pa so potem z njimi brez težav prestopali državno mejo in se s tem še pohvalili pred drugimi.



