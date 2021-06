Letos Jazzinty bo

7.6.2021 | 20:00

Posnetek s koncerta mladih raziskovalcev, ki so jazz raziskovali leta 2019

Novo mesto - Potem ko je Zavod Novo mesto oziroma Kulturni center Janeza Trdine, ki je pred leti organizacijo jazzovskega festivala in delavnic Jazzinty prevzel od zavoda LokalPatriot, lani to tradicionalno prireditev zaradi epidemijskih omejitev odpovedal, letos Jazzinty bo.

Prireditelji, ki jih po odhodu Jureta Dolinarja iz Zavoda Novo mesto letos prvič vodi Liljana Jantol Weber, ki se na zavodu med drugim ukvarja tudi z organizacijo cikla odmevnih koncertov različnih glasbenih zvrsti Muzika eklektika, so program 21. festivala in glasbenih delavnic Jazzinty prenovili in prilagodili trenutni situaciji tako na epidemiološkem področju kot tudi razmeram v kulturi, s čimer želijo dati priložnost glasbenikom, ki so bili zaradi epidemioloških ukrepov najbolj prizadeti, tako da so se pri izbiri nastopajočih osredotočili slovenske glasbenike in izvirne avtorje mlajše generacije.

Za razliko od Jazzintyjevih prvih dvajset izvedb, ko so prireditelji za mentorje delavnic vabili uveljavljene jazzovske glasbenike in pedagoge iz vsega sveta, bodo letos z izjemo srbskega pianista Vasila Hadžimanova vse delavnice vodili slovenski jazzovski mojstri. Trobentače bo tako poučeval Tomaž Gajšt, saksofoniste Boštjan Simon, kitariste Samo Šalamon, basiste in kontrabasiste Robert Jukič, bobnarje Kristijan Krajnčan in pevce Zvezdana Novaković, uvod v kompozicijo bo poučevalbobnar Dré A. Hočevar, začetnike pa bo v svet jazza in improvizacije tudi letos popeljala domačinka Ana Čop. Večina med njimi je z Jazzintyjem na tak ali drugačen način že sodelovala tudi v preteklosti.

Tudi med nastopajočimi na vsakodnevnih koncertih bomo tokrat lahko poslušali večinoma stare znance Jazzintyja, mlade glasbenike, ki so na svojo glasbeno pot stopali tudi kot udeleženci delavnic Jazzinty, pozneje diplomirali iz jazzovske glasbe na tujih univerzah, zdaj pa se vračajo h koreninam oziroma, kot so se izrazili prireditelji: »Gre za nekakšno vrnitev in ne beg možganov, ustvarjalnosti in avtorskih inovacij.« Spisek nastopajočih sicer še ni dokončen, vendar pa je gotovo, da med njimi ne bo manjkalo niti nekaterih najuspešnejših mladih novomeških jazzistov, saj jih je v zadnjih letih kar nekaj diplomiralo na različnih tujih jazzovskih akademijah.

21. Jazzinty festival in glasbene delavnice bodo v Novem mestu v Kulturnem centru Janeza Trdine in na drugih mestih v mestu potekali od 16. do 21. avgusta.

I. Vidmar