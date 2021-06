Posavci ob tamkajšnji etapi dirke po Sloveniji poudarjajo turistično-kolesarsko naravnanost

7.6.2021 | 13:00

Današnja novinarska konferenca (foto: Občina Krško)

Krško - Posavje si od petkove tretje etape 27. mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji, ki se bo odvijala na tamkajšnjem širšem območju, obeta obilo turistične promocije. Domači in tuji javnosti se želijo predstaviti predvsem kot kolesarstvu in tovrstnemu turizmu prijazno območje z razvito in zgrajeno infrastrukturo, so poudarili tamkajšnji župani.

Župani območja tretje, približno 165-kilometrske etape dirke po Sloveniji želijo ob tej svoje območje predstaviti kot vrhunsko turistično točko; z dvema rekama, Savo in Krko, z Gorjanci in s Posavskim hribovjem, z gradovi, s Krakovskim gozdom in številnimi drugimi naravnimi ter kulturnimi znamenitostmi.

Kot so opozorili na današnji novinarski konferenci, imajo sicer kar nekaj zagrajene kolesarske infrastrukture, hkrati pa se zavedajo, da je na tem področju še veliko izzivov.

Namreč, danes ni dovolj, da vabijo le kolesarje na splošno, temveč morajo posebej nagovarjati različne vrste kolesarjev, od gorskih do treking in cestnih kolesarjev. Posavje je sicer primerno tudi za družinski kolesarski obisk ali turizem, so še povzeli.

Krški župan Miran Stanko je ob predstavitvi posavske etape navedel, da imajo v občini urejenih več kot 15 kilometrov kolesarskih poti, ki vodijo ob številnih kulturnih in naravnih znamenitostih. Pripravljajo se tudi na gradnjo dodatnih, pri čemer je še opozoril na skoraj 20-kilometrsko kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica na Krki.

Brežiški župan Ivan Molan je povedal, da v tamkajšnji občini kolesarstvo razvijajo kot športno-rekreativno in kot turistično dejavnost oziroma ponudbo. Od leta 2013 pa občina pri gradnji kolesarske infrastrukture dela "večje korake" in uresničuje idejno zasnovo medobčinskega projekta Sava Krka Bike.

Sevniško občino je po besedah župana Srečka Ocvirka moč odkrivati po številnih urejenih kolesarskih poteh različnih težavnosti, ki so primerne za družinski izlet ali zahtevnejšo "avanturistično turo", medtem ko v občini Kostanjevica na Krki vabijo na skupaj 220 kilometrov že urejenih sedmih kolesarskih poti. Načrtujejo še dodatne in med temi ureditev gorske kolesarske steze od hrvaške meje na Gorjancih do Orehovca pri Kostanjevici na Krki, je še dejal kostanjeviški župan Ladko Petretič.

Na kolesarski obisk vabijo tudi v občinah Bistrica ob Sotli in Kozje. Na širšem območju občine Bistrica ob Sotli že poteka 40-kilometrska Oransova kolesarska pot, občina pa po besedah župana Franja Debelaka načrtuje dodatne tovrstne povezave. V občini Kozje pa imajo označeno in digitalizirano kolesarsko pot Kozjanski krog, ki vodi po raznoliki pokrajini mimo naravnih in kulturnih znamenitosti ter gastronomskih postojank, pa je dejala tamkajšnja županja Milenca Krajnc.

Po podatkih direktorja kolesarske dirke po Sloveniji Bogdana Finka bo njena tretja oz. posavska etapa merila približno 165 kilometrov in se bo vila po vseh navedenih občinah. Začela se bo v Brežicah ob 11. uri, končala pa v Krškem ob predvidoma 15. uri.

Na njeni trasi bodo potrebne od 20-minutne do enourne delne prometne zapore. Obvoze bodo uredili. Vozniki pa naj med približno štiriurno etapo upoštevajo navodila policije in redarjev, je opozoril Fink.

Dodal je še, da bo organizacija posavske etape stala približno 85.000 evrov, denarno pa so jo podprle območne občine in posavska energetika.

M. K.; STA

