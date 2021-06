FOTO: Kilometer za dober namen - v mesecu dni zbrali čez 100.000 km

7.6.2021 | 13:40

Študenti na pohodu (vse fotografije: Aleš Černivec)

Prejemnika donacije

Novo mesto - Športna unija Slovenije in Društvo Vezalka sta zaključila vseslovensko akcijo Kilometer za dober namen – 1km=1cent; dobrodelno prireditev v sklopu vseevropske akcije European Mile. Donacijo prejela VDC Novo mesto in OŠ Dragotina Ketteje Novo mesto.

V soboto, 5. junija, je v novomeškem Športnem parku Loka potekala osrednja prireditev mednarodne akcije European Miile. V sklopu akcije sta Športna unija Slovenije (nacionalni koordinator akcije) in Društvo Vezalka (organizator osrednjega dogodka) pripravila dobrodelno kampanjo Kilometer za dober namen – 1km=1cent. Cilj mednarodne akcije European Mile je motivirati prebivalstvo h gibanju. V Sloveniji pa so naredili korak naprej in akcijo nadgradili z dobrodelno noto – zbiranje kilometrov za dober namen: Vsak kilometer šteje. S kampanjo Kilometer za dober namen – 1km=1cent so si zadali cilj, da od 1. maja do osrednje prireditve, do 5. junija, zberejo vsaj 100.000km.

Pester program

Osrednja prireditev European Mile je torej potekala v Športnem parku Loka, pri Mladinskem centru Oton, kjer je za obiskovalce in mimoidoče bil pripravljen športno zabavni program. Najbolj zgodnji so bili študenti in člani Društva novomeških študentov, ki so se podali na zadnji del trase Grem domov v Novo mesto, iz Straže do Novega mesta. ŽOK TPV Volley je pripravil predstavitev sedeče odbojke na mivki. Že tako zanimiv šport sta predstavila odbojkarja invalida, člana slovenske reprezentance v odbojki sede, ki sta povabila udeležence na mivko in predstavila sedečo odbojko. Prvi trener KK Žoltasti troti, Luka Mittag, in še nekaj članov Trotov je pripravilo spretnostni košarkarski poligon, udeleženci pa so lahko izzvali Trote v metanju na koš. Društvo Vezalka in ŠD Dvokorak sta pripravila spretnostni poligon, katerega so preizkusili tudi uporabniki in spremljevalci VDC Novo mesto. Kljub razgretemu in sončnemu dnevu je bilo na igrišču Športnega parka Loka zelo veselo, sporočajo organizatorji. V plesnih ritmih je za animacijo poskrbela Nastja Rajkovič iz Plesnega studia Novo mesto. Zagotovo pa je bil vrhunec razglasitev zbranih kilometrov in podelitev donacije

Cilj uresničen, dva obdarovana

Kampanja Kilometer za dober namen – 1km=1cent je dosegla zastavljeni cilj in namen. Prireditev je povezoval Novomeščan Rado Trifković, ki je oznanil, da smo v Sloveniji zbrali 104.000 km in s tem dosegli cilj. Predstavnici Društva Novomeških študentov in Društva Vezalka sta izročili donacijo za dva zavoda: VDC Novo mesto (direktor Mitja Mežik) in OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto (ravnateljica Vida Marolt). Vsak je prejel donacijo v višini 1.000,00€.

Akcija še traja

''Kot pravijo, pot dolga 1000 kilometrov se začne z odločitvijo in prvim korakom. Bodite aktivni in si vzemite čas zase,'' sporočajo organizatorji. Mednarodna akcija European Mile namreč traja do 23. septembra 2021, vse do takrat lahko svoje kilometre donirate oz. prispevate na spletni strani www.europeanmile.com.

M. K.

