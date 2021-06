Policisti prekinili vratolomno zasledovanje in streljanje

7.6.2021 | 16:00

Nova vas/Ponikve - Brežiški policisti so se v petek zvečer napotili v Novo vas in Ponikve, od koder so prejeli več klicev o streljanju, grožnjah z orožjem ter zasledovanju po cesti. V Ponikve, kjer naj bi imeli zabavo, se je pripeljal avto, iz katerega so streljali v zrak, udeleženci zabave so se pognali za njim. A so zasledovanje prekinili policisti.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti v akciji ustavili dve vozili z več osebami. Po prvih ugotovitvah - zaradi nasprotujočih izjav dejansko stanje in vlogo posameznikov namreč še preverjajo - naj bi imeli v Ponikvah zabavo, ko se je mimo pripeljal siv avto z več osebami, iz katerega naj bi odjeknili streli v zrak. Avto, v katerem so bile poleg voznika in sovoznika še štiri mlajše osebe, je nato z veliko hitrostjo odpeljal stran. Za njim so se z drugim avtom pognali udeleženci zabave in poskušali vozilo dohiteti ter ustaviti. Med vožnjo so vanj metali različne predmete.

Vratolomno zasledovanje so prekinili policisti. Avto, iz katerega naj bi streljali, so zasegli in odpeljali na policijsko postajo zaradi nadaljnjih preiskav.

Policisti so na kraju našli in zavarovali različne sledove (tudi tulce nabojev) ter ugotovili identiteto akterjev dogodka, ki prihajajo z novomeškega in brežiškega konca. O dogodku še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in preverjajo vse okoliščine dogodka. Po zaključku preiskave bodo o ugotovitvah obvestili državno tožilstvo, so še dodali s policijske uprave.

M. K.

Še ni leto dni kar se je pisalo o Ponikvah in, da domačini želijo odselitev določenih. Sedaj se vidi jasno zakaj je temu tako in, da imajo domačini še kako prav. V poduk vsem, da ne verjemimo v leporečne obljube, da bo boljše, ker brez iniciative in upora kot je bil v Ambrusu, se ne doseže nič.