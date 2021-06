Nespametna kombinacija mladosti, hitrosti in - akohola

7.6.2021 | 16:45

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

V noči na nedeljo je se je na cesti Globoko - Pišece 18-letni voznik osebnega avtomobila zaletel v avtobusno postajališče. Po prvih ugotovitvah policistov je nesreči botrovala kombinacija prevelike hitrosti in alkohola, saj je odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,62 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Po končanem ogledu so policisti iz razbitega odvzeli še registrske tablice, ki jih bodo poslali na upravno enoto. Voznik se je v nesreči lažje poškodoval.

Zasegi vozil (vpleteni še alkohol in vozniška dovoljenja, ki jih ni ...)

V petek zvečer so črnomaljski policisti v Gribljah ustavili neregistriranega modrega polota, ki ga je vozil 27-letnik iz okolice Metlike. Policisti so za nameček ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,90 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V soboto zjutraj so prometni policisti v Dolenji Nemški vsi ustavili prehitrega voznika. V postopku so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, plačilni nalog pa so mu napisali še zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. Avtomobil so mu zasegli.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so včeraj popoldne na Dvoru ustavili 14-letnika s kolesom z motorjem. Ker so v postopku ugotovili, da ga je vozil brez ustreznega vozniškega izpita, so mu ga zasegli in uvedli postopek o prekršku.

Padel kolesar

Včeraj, okoli 19. ure, se je v Brežah pri Ribnici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar. Ta je zaradi vožnje preblizu roba padel in se lažje poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Mejne zadeve in tujci; akcija na Vahti

V petek ponoči so policisti na železniški postaji v Dobovi prijeli moškega in žensko (sta mati in sin), oba državljana Afganistana, ki sta v Slovenijo prišla na nedovoljen način.

V soboto pozno popoldne, okoli pol sedme ure, so metliški policisti na Vahti prijeli 23 tujcev iz Pakistana in Afganistana (dva sta bila maldoletna), pri čemer pa sta iz skupine pobegnili dve osebi, za katera so policisti domnevali, da sta jim pomagala pri nezakonitem prestopu državne meje ... Metliški policisti so pri redni kontroli območja med Vahto in Trdinovim vrhom opazili tovorni kombi, v katerega so vkrcavali več oseb. Ko so opazili policiste, sta dve osebi iz kraja zbežali. Policisti so o dogajanju obvestili operativno-komunikacijski center, le-ta pa je aktiviral več policistov iz drugih enot, na kraj so prišli pomagat tudi policisti Specializirane enote za nadzor državne meje Generalne policijske uprave ter policisti posebne policijske enote Policijske uprave Novo mesto. Okoli pol desete ure zvečer je policist policijske postaje Metlika, ki je bil sicer službe prost, a pretežno dela na področju nadzora državne meje, zaradi sumljivega obnašanja zadržal dve osebi in o tem obvestil policiste. Izkazalo se je, da gre za prava dva. Oba sta državljana Srbije, ki so ju v postopek prevzeli kriminalisti. Kombinirano vozilo, Mercedes Sprinter, ljubljanskih tablic, sive barve, polepljen z nalepkami dostavne službe, so policisti zasegli.

Okoli pol sedme ure zvečer so brežiški policisti v Podvinju prijeli dva državljana Kosova, ki sta v Slovenijo prišla izven mejnega prehoda.

V soboto zvečer so trebanjski policisti na avtocesti, na izvozu Trebnje zahod, v smeri Ljubljane, ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 26-letni državljan Kazahstana. Na vozilo so jih opozorili brežiški policisti zaradi suma, da vozi osebe, ki so nezakonito vstopile v Slovenijo. V postopku so v vozilu odkrili pet državljanov Pakistana. Vse do pridržali, 26-letnega voznika pa so v postopek prevzeli kriminalisti. Osebni avtomobil BMW 320 Xdrive, bele barve, goriških tablic, so zasegli.

V nedeljo zjutraj so metliški policisti na železniški postaji Metlika prijeli dva državljana Irana (domnevno mož in žena) ter državljana Afganistana. Vsi trije so v Slovenijo prišli na nezakonit način.

Zgodaj davi, okoli pol pete ure, pa so policisti na številki 113 prejeli klic o sumljivih osebah v Črnomlju. Črnomaljski in metliški policisti so našli tri državljane Irana, ki so v Slovenijo prišli na nezakonit način.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.