Pri Novem mestu bodo revitalizirali območje ob kolesarskem velodromu

7.6.2021 | 17:40

Del športnega parka v Češči vasi bo tudi obstoječi konjeniški center. (Foto: I. Vidmar)

Današnja delavnica o projektu Varcities v večnamenski dvorani v Češči vasi. (Foto: I. Vidmar)

Peter Geršič (Foto: I. Vidmar)

Foto: MO Novo mesto

Češča vas - Mestna občina Novo mesto, novomeški razvojni center in podjetji Korona ter Sensedge so se povezali pri projektu razvoja inovativnih rešitev za zdravo življenje in dobro počutje na mestnih površinah. Cilj tega pilotnega projekta je revitalizacija območja v Češči vasi z novimi rekreacijskimi površinami v naravi in spodbujanje zdravega življenja.

Strokovni sodelavec Mestne občine Novo mesto za razvoj in pametne skupnosti Peter Geršič je na današnji predstavitvi projekta povedal, je ta sicer del mednarodnega partnerskega projekta osmih evropskih mest Varcities, ki ga Evropska komisija financira prek mehanizma Obzorja 2020.

EU je zanj prispevala nekaj manj kot 11 milijonov evrov. Novomeški občini bo šlo od tega nekaj manj kot pol milijona evrov, razvojni center bo dobil 125.000 evrov, "znaten delež" pa tudi navedeni razvojni podjetji.

Projekt povezuje razvoj ponudbe in storitev spodbujanja zdravega življenja, rekreacijo za različne ciljne skupine in digitalno tehnologijo oz. tovrstne rešitve na področju upravljanja in spremljanja dejavnosti, je dodal.

Gre za območje v neposredni bližini kolesarskega velodroma, novomeškega tehnološkega parka in stanovanjske soseske Podbreznik. Na "precej degradiranem gozdnem območju", na katerem so po letu 1991 ostali zapuščeni vojaški objekti, nameravajo do leta 2025 oblikovati celovit športno-rekreacijski kompleks in površine za preživljanje prostega časa.

Deloval bo kot večvsebinski olimpijski center za šport, rekreacijo in izobraževanje. Eden glavnih razvojnih korakov parka Češča vas bo gradnja bazenskega kompleksa v bližini večnamenske dvorane s 25-metrskim notranjim bazenom, ki bo zaokrožil nastajajoči olimpijski športni center.

V severnem delu parka so predvideni stavbe in ureditve za potrebe konjeniškega centra, kamp, območje za piknike in motorični park, v zahodnem delu pa športno-rekreacijske površine, primerne za otroke, mladino, starejše, gibalno ovirane ter tudi občasne obiskovalce in sprehajalce.

Zahodni del omenjenega območja naj bi dobil značaj izobraževalnega centra za spoznavanje narave in spodbujanje dejavnega in vsestranskega zdravega življenja. Severni del parka želijo dodatno ozeleniti z avtohtonimi rastlinskimi vrstami in ga povezati z bližnjim območjem Nature 2000 ob Temenici.

Projekt predvideva še zasnovo in postavitev informacijskih tehnologij, ki bodo podpirale celovito delovanje parka in ga povezovale. Vzpostavili bodo rešitve za merjenje zdravja in dobrega počutja obiskovalcev, ki bo deloval kot spodbuda za gibanje, je še pojasnil Geršič.

Komentarji (1)

2h nazaj Oceni Ivan Rekreacijske površine in narava, nekaj metrov dlje pa izpitni center za motorje, traktorje in tovornjake! Tako pametni so lahko samo Dolenjci...