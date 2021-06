FOTO: Dva trka, trije ranjeni

7.6.2021 | 18:30

Nesreča v Dobravici (foto: PGD Šentjernej)

PGD Šentjernej

Današnja pomoč sevniških gasilcev reševalcem v helikopterju (foto: PGD Sevnica)

PGD Sevnica

Danes zjutraj ob 8.12 sta v naselju Veliki Gaber, občina Trebnje, trčili osebni vozili. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovani osebi oskrbeli v Zdravstvenem domu Trebnje.

Zgodba se je ponovila zgodaj popoldne, ko sta ob 13.01 na cesti Novo mesto-Šentjernej v naselju Dobravica, občina Šentjernej, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem NMP in policistom. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pomoč po deževju

Ob 17.11 so delavci CGP Novo mesto na Vodnikovi ulici v Novem mestu po nočnem deževju odstranili zemljo s cestišča. Gasilca GRC Novo mesto sta z vodo očistila cestišče na dolžini okoli 300 metrov.

S helikopterjem v bolnišnico

Ob 10.26 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP Maribor iz naselja Radna, občina Sevnica, v SB Celje s helikopterjem prepeljala obolelo osebo. Mesto pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Sevnica. Gasilci so tudi nudili pomoč pri prenosu obolele osebe do helikopterja.

M. K.