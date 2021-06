V Osilnici bodo prenovili osrednjo čistilno napravo

8.6.2021 | 10:40

Osilnica - V Osilnici nameravajo do avgusta prenoviti osrednjo občinsko čistilno napravo, saj je zdajšnja dotrajana in posledično slabo obratuje. Za obnovo bodo skupno namenili 100.000 evrov, ki jih bodo pridobili preko razpisa Lokalne akcijske skupine za nepovratna sredstva, je povedala županja občine Osilnica Alenka Kovač.

Občina bo najugodnejšega ponudnika za obnovo čistilne naprave izbrala na že objavljenem javnem razpisu. Hkrati je začela z ostalimi dejavnostmi, ki jih namerava izpeljati ob prenovi. Med drugim bodo pripravili 12 delavnic na temo, na kaj vse vpliva čista voda in kako pomembna je ekologija, posebej za manjše kraje, ki ne prenesejo večjih obremenitev.

Od obnovljene čistilne naprave si v Osilnici obetajo predvsem čistejše okolje. "Pomembno se nam zdi, da so vode čiste. V Osilnici imamo kraški svet, kar pomeni, da se na koncu vse vode zberejo in pristanejo v Kolpi. Ta je naš naravni biser, zato ga želimo ohraniti čistega in neonesnaženega," pravi županja.

Celoten projekt bo stal okoli 100.000 evrov, od česar bo sama obnova čistilne naprave stala nekaj manj kot 80.000 evrov.

Županja je vesela, da so se lahko za obnovo prijavili na razpis za nepovratna sredstva. Proračun občine je namreč nizek, znaša 780.000 evrov, zato lahko večje projekte izpeljejo le s pomočjo nepovratnih sredstev, pravi.

STA; M. K.