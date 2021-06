Občina išče zasebnega investitorja za grad Podsmreka

8.6.2021 | 09:30

Grad Podsmreka je nastal konec 16. stoletja. (foto: arhiv DL; J. A.)

Ivančna Gorica - Grad Podsmreka v občini Ivančna Gorica, ki velja za "rojstni kraj" kranjske čebele, že dlje časa propada. Občina želi zanj najti zasebnega kupca, a se zapleta, ker grad nima v celoti urejenega funkcionalnega zemljišča in dostopa. Po besedah podžupana Tomaža Smoleta se rešitev vendarle nakazuje do konca letošnjega leta.

Grad Podsmreka, ki se nahaja ob avtocesti nedaleč od Višnje Gore, so v 16. stoletju postavili plemiči Galli. Grad je med drugim znan po tem, da je v njem v 19. stoletju delovalo čebelarsko podjetje barona Emila Rothschütza, ki je v svet razpošiljalo čebelarsko orodje in panje s kranjsko čebelo po vsej Evropi. Po svetu naj bi razposlali okoli 100.000 živih panjev s kranjsko čebelo in imeli s tem ključen vpliv na ohranjanje čistosti pasme.

Lastnica gradu je leta 2014 postala Občina Ivančna Gorica, pred tem pa je bil v postopku denacionalizacije, zato je bil ob prevzemu v precej klavrnem stanju. Po besedah podžupana Smoleta je nujno potreben obnove, saj je precej zanemarjen, delno je vdrta streha, na stenah pa se poznajo posledice dela v bližnjem kamnolomu, ki sicer ne obratuje več.

Občina za njegovo celovito obnovo, ki bi po grobih ocenah stala okoli tri milijone evrov, nima denarja, zato išče zasebnega investitorja, da ga kupi in obnovi. Do zdaj so po besedah podžupana imeli že kar nekaj interesentov, a se zapleta s funkcionalnim zemljiščem in dostopom do gradu. "Država je namreč dala občini objekt in nekaj funkcionalnega zemljišča, medtem ko je pot do gradu in preostali, večji del funkcionalnega zemljišča prodala drugemu lastniku, ki je uveljavljal predkupno pravico kot kmet. V pogodbi je bilo sicer zapisano, da mora odmeriti funkcionalno zemljišče in ga prodati občini, ne pa tudi po kakšni ceni, zato je nato prišlo do zapletov," pravi. Po besedah podžupana se sicer zdaj nakazuje rešitev, tako da bi lahko zaplet razrešili do konca letošnjega leta.

Občina po besedah podžupana nima interesa, da grad obnovi sama, saj "bi v tem primeru ostal na njenih plečih", medtem ko imajo kot hitro razvijajoča občina veliko drugih prioritet, kot so šole, vrtci, ureditev kanalizacije in podobno.

Bo pa grad Podsmreka zaživel virtualno v okviru Hiše kranjske čebele, ki naj bi jo do konca poletja uredili v Višnji Gori. Po besedah Smoleta, ki je tudi vodja projekta ureditve Hiše kranjske čebele, je predvidena virtualna predstavitev gradu z virtualnimi očali v podobi, kot jo je imel nekoč.

STA; M. K:

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni miha In potem so vsega krivi partizani a ne? so kao vse uničili .... Sicer pa ne vem ali je sploh kak grad v Sloveniji v normalnem stanju? Preglej samo prijavljene komentatorje