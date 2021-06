Stanojević okrepil Trimo Trebnje

8.6.2021 | 08:40

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Mladi srbski levičar Veljko Stanojević je po Gašperju Horvatu in Stašu Jovičiču-Slatinku tretja okrepitev trebanjskega rokometnega prvoligaša za prihodnjo sezono. Kot so danes sporočili iz klubskega tabora, bo Stanojević dres trebanjskih levov nosil vsaj do konca sezone 2023/24.

Stanojević v Slovenijo prihaja iz vrst četrtouvrščene zasedbe letošnjega srbskega prvenstva, Železničarja iz Niša. Perspektivni 20-letni levoroki igralec, ki lahko zaigra tako na desnem zunanjem kot krilnem položaju, je celotno dosedanjo igralsko pot preživel v Nišu.

Stanojević je s klubom sklenil triletno pogodbo, v prihodnji sezoni pa bo skupaj z rojakom Mihajlom Radojkovićem tvoril desni zunanji položaj.

"Vesel sem, da imam možnost nadaljevati igralsko pot v Sloveniji. Trimo Trebnje je velik klub z dobro rokometno šolo in ambicijami. V veselje mi bo sodelovati s trenerjem Urošem Zormanom, od katerega se lahko veliko naučim. Dal bom vse od sebe, da izpolnim klubska pričakovanja," je dejal mladi Srb.

M. K.