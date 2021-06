FOTO: V vasi že tretji večji požar v zadnjih letih

8.6.2021 | 07:00

Še več fotografij včerajšnjega požara (avtor: PGD Ambrus) najdete spodaj v fotogaleriji.

Včeraj ob desetih dopoldne 9.59 je v naselju Brezovi Dol, občina Ivančna Gorica, zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Ambrus, Zagradec na Dolenjskem, Stična, Krka in Ivančna Gorica so požar, ki je zajel ostrešje na površini okoli 10 x 20 metrov, pogasili in zavarovali stanovanjski objekt, ki je povezan s streho poškodovanega objekta.

Kot poročajo ambruški gasilci, je bilo v njem več deset domačih živali (kunci in kokoši) ter večja količina sena. Gasilcem so na pomoč priskočili tudi številni krajani, ki so še pravočasno iz objekta odstranili več kmetijskih priključkov.

Po besedah tamkaj prisotnih je ravno na tem objektu že gorelo pred približno dvajsetimi leti. Za vaščane Brezovega Dola pa je to že tretji večji požar v zadnjih desetih letih.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 2, na izvodu MOŠE PIJADE 4.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Marentičeva.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE, TP MUHABER, TP DOL. KAMENCE;

- od 11.00 do 12.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LOKA, na izvodu KURJA VAS;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDEJE VAS, na izvodu PROTI GLAVNI CESTI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje – V Dolu predvidoma med 8.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Podgorje Stopar, nizkonapetostno omrežje – Kunšek predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.

Galerija