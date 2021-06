Današnji dan posvečen Primožu Trubarju

Trubarjeva domačija na Rašici (foto: arhiv)

Ljubljana/Rašica - Današnji dan je posvečen Primožu Trubarju. Za spominski dan utemeljitelja knjižne slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora je bil izbran domnevni datum njegovega rojstva. V predsedniški palači bo dan odprtih vrat, Društvo slovenskih pisateljev pripravlja dogodek na Rašici.

V predsedniški palači bo ob državnem prazniku dan odprtih vrat. Predsednik republike Borut Pahor bo ob 11. uri v veliki dvorani sprejel vnaprej najavljene organizirane skupine. Obiskovalce bo nagovoril ob prazniku, nato pa bodo skupaj prisluhnili krajšemu kulturnemu programu, ki ga pripravljajo dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

V počastitev državnega praznika bo med 9. in 16. uro pred predsedniško palačo tudi postrojena častna straža Garde Slovenske vojske, so sporočili z predsednikovega urada.

Na Trubarjevi domačiji na Rašici se bo 18. uri začel tradicionalni literarni večer Društva slovenskih pisateljev (DSP) na Slovenski pisateljski poti Dom v jeziku. Kot je zapisano v vabilu, je večer postal svečana akademija DSP. Na dogodku se v imenu pisateljske misli srečajo in predstavijo dobitniki slovenskih literarnih nagrad in priznanj.

Letos se bodo predstavili lanski dobitnik Jenkove nagrade Brane Mozetič, lanska dobitnica kresnika Veronika Simoniti, letošnji dobitnik desetnice Damijan Šinigoj, lanski dobitnik nagrade novo mesto Sergej Curanović in letošnji dobitnik Prešernove nagrade za poezijo Brane Senegačnik. Dogodek bo povezoval in moderiral Ambrož Kvartič.

Ob 20. uri se bo obeleževanje Trubarjevega dne in občinskih praznovanj Občine Velike Lašče nadaljevalo z odprtjem razstave. Že 39. likovna razstava Trubarjevi kraji v galeriji Skedenj na domačiji nosi naslov Umetnost kot javna dobrina, v središču ustvarjanja sodelujočih umetnikov pa je bila 70. obletnica postavitve temeljev spomenika Primoža Trubarja na Rašici.

Trubarjeva domačija v Rašici bo 26. junija tudi gostila 3. festival Peti inu obstati, ki predstavlja uveljavljene in manj uveljavljene glasbene izvajalce ter skupine različnih žanrov, ki z akustičnimi nastopi predstavljajo svoja najboljša dela. Letos bodo nastopili Rudi Bučar, Igor Leonardi z Ano Vipotnik (Fake Orchestra) ter predstavnik lokalne scene Primož Turk s Skrajneži.

V Sovodnjah ob Soči pa ob 13-letnici odkritja doprsnega kipa v Rubijah v sredo pripravljajo poklon Primožu Trubarju. S prireditvijo se bodo pred Rubijskim gradom sočasno poklonili očetu slovenskega jezika ob 513-letnici rojstva. Kot so spomnili v vabilu, je Trubarjevo ime trdno vezano na goriški prostor oziroma Sovodnje ob Soči, saj je "slovenski pridigar" večkrat prenočeval v tamkajšnjem Rubijskem gradu.

Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal tržaški pisatelj Boris Pahor. Posredoval jo je tedanjemu predsedniku Slovenskega centra Pen Tonetu Peršaku, ta pa v DZ. Poslanska skupina SD je oblikovala predlog, ki ga je junija 2010 sprejel DZ.

Trubar, rojen leta 1508 na Rašici, velja za eno osrednjih osebnosti slovenske kulturne in tudi siceršnje zgodovine. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Kot zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko vero in po idejah reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige, med prvimi sta bila Katekizem in Abecednik. Umrl je leta 1586.

STA