Krško praznuje: Veliki znak krški družbi Kemokovina

8.6.2021 | 12:30

Skupinska fotografija župana z letošnjimi nagrajenci (foto: P. Perc)

Krško - Na včerajšnji slavnostni seji krškega Občinskega sveta v počastitev praznika občine Krško v tamkajšnjem Kulturnem domu je župan Miran Stanko podelil letošnje nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Veliki znak je prejela družba Kemokovina, znak Mirjana Marinčič, Branko Strgar in Jože Kodela, priznanje pa Helena Španovič. Slavnostni govorec generalmajor (v pokoju) Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov za Slovenijo, je, kot poročajo iz občine, ob 30-letnici samostojne države poudaril, da je danes čas za proslavljanje, čas za veselje in tudi čas za razmislek, kaj smo dosegli in predvsem kako naprej v prihodnost.

»Letošnje leto je gotovo tudi čas za premišljevanje. Premišljevanje o naši samostojnosti in enotnosti, kajti letošnje praznovanje je namenjeno ravno omenjenima vrednotama, ki bi morali biti večni vrednoti. Posebej izpostavljam ravno enotnost, ki je bila velikokrat izgovorjena, vendar v zadnjih letih premalokrat doživeta. Pogoj za enotnost je zaupanje. In takrat, leta 1990 in 1991 nam zaupanja ni manjkalo. Zaupali smo drug drugemu, zaupali smo v takratne institucije in v modro vodeno politiko,« je dejal Lipič in dodal: »Pogoj za enotnost je zaupanje in danes je naloga političnih voditeljev, da to zaupanje povrnejo. Naloga javnosti in vojnih veteranov nasploh pa je, da pri tej zahtevi vztrajamo.«

Čestital je zbranim ob občinskem prazniku: »7. junij, izbran kot občinski praznik v spomin na prve krške žrtve in vrnitev izgnancev, nas opominja - ne pozabite na grozote vojne, na vse žrtve in vso tragiko vojnih dogodkov; istočasno pa nas navdihuje, da lahko obstane le tisti narod, ki ljubi svojo zemljo, svojo rodno grudo in svojo domovino.«

Župan Miran Stanko se je v svojem nagovoru ozrl desetletje nazaj. Ob tem je poudaril: »Zadnje desetletje ocenjujem kot dobro osnovo in trden temelj za nadaljnji napredek občine, saj nam izzivov ne zmanjka. A medtem ko uresničujemo kratkoročne cilje, vseskozi razmišljamo desetletja naprej. Pred nami je novo prelomno obdobje za našo lokalno skupnost, ki ga bo gotovo generirala gradnja drugega bloka jedrske elektrarne. Kot naložba nacionalnega pomena bo za Krško predstavljala nov ključen korak k nadaljnjemu razvoju.« Ob 30-letnici države je dejal, da smo lahko ponosni, da imamo svojo državo, a se premalo zavedamo dejstva, da smo le mi sami odgovorni za to, kakšna bo prihodnjih trideset let. Ob koncu je poudaril: »Najuspešnejše skupnosti odlikuje dobra ekipa, ki deluje homogeno in na katero se lahko vedno zaneseš. Verjamem, da bo občina Krško, ki premore ljudi velikih src z znanjem, izkušnjami in pogumom, v prihodnjih letih postala mestna občina in močen center Posavja. In upam, da bo Posavje postalo še pomembnejši akter v državi.«

NAGRAJENCI

Veliki znak Občine Krško je prejela družba Kemokovina za 30 let zelo uspešnega gospodarskega razvoja na področju protikorozijske zaščite kovin. Znak Občine Krško pa Mirjana Marinčič za uspešno delovanje na številnih področjih ljubiteljske kulture, Branko Strgar za prispevek k razvoju športa in šolstva v lokalni skupnosti in Jože Kodela za razvoj vinogradništva in vinarstva v vinorodnem okolišu Bizeljsko-Sremič. Priznanje so podelili Heleni Španovič za prispevek h krepitvi zdravja občank in občanov, vključenih v Šolo zdravja.

Podrobnejše obrazložitve letošnjih nagrad so na voljo spodaj pod tekstom v priponki.

Med letošnje jubilante pa so se vpisali Prostovoljno gasilsko društvo Krško (ob 150-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje (ob 120-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Zdole (ob 70-letnici); Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Termoelektrarne Brestanica(ob 70-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Smednik (ob 60-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Rožno (ob 40-letnici); Kozjanski park (ob 40-letnici); Zavod Neviodunum (ob 20-letnici); družba GEN energija, d. o. o. (ob 20-letnici); družba SIPRO inženiring, d. o. o. (ob 20-letnici); Kulturno društvo Leskovec pri Krškem (ob 20-letnici) in Posavski odbojkarski klub (ob 10-letnici).

Slovesnost, ki je zaradi veljavnih ukrepov potekala v okrnjenem obsegu, je povezovala Bernarda Žarn, z glasbenim programom pa so jo popestrili člani Godalnega kvarteta Glasbene šole Krško in Rajhenburški oktet, še sporočajo iz občine Krško.

