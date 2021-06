Nove okužbe - v regiji izstopajo Brežice (14)

Pristojni v Sloveniji so včeraj opravili 3048 PCR testov in zaznali 220 novih okužb, delež pozitivnih pa je tako znašal 7,2 odstotka, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe po podatkih sledilnika znaša 229. Po podatkih vlade RS to znaša 228.

Podatki Sledilnika kažejo tudi, da je hospitaliziranih 195 ljudi, intenzivno nego pa jih potrebuje 51. Umrl je en covidni bolnik. Dan prej so bili hospitalizirani 203 bolniki, intenzivno nego jih je potrebovalo 53, dva pa sta preminila.

Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej cepljenih 722.471 prebivalcev, to je 41,8 odstotka odraslih prebivalcev, polno pa je precepljenih 485.984 prebivalcev oz. 28,1 odraslih državljanov. Covid-19 je doslej prebolelo 247.703 prebivalcev Slovenije.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 14 covidnih bolnikov (včeraj 16) - dva so odpustili v domačo oskrbo. Trije potrebujejo intenzivno terapijo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj 3, Trebnje 2, Novo mesto, Metlika, Ribnica, Kočevje, Šentrupert in Škocjan 1

Posavje - Brežice 14, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica 1

